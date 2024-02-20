Нефтепродукты в реках Харьковщины: установили 250 метров заграждений (видео)
На Харьковщине профильные службы продолжают работать в усиленном режиме, чтобы не допустить попадания нефтепродуктов в реку Северский Донец, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
На водоемах области установили более 250 метров заграждений. Также применили около 4 тонн сорбентов, предназначенных для удаления нефтепятен.
«Харьковщина получила дополнительные боновые заграждения, которые поглощают нефтепродукты. Их установили на реках Немышля и Уды», — отметили в ХОВА.
По данным Синегубова, продолжается и ежедневная проверка качества питьевой воды. Все показатели – в норме.
Напомним, вечером 9 февраля три вражеских БпЛА нанесли удары по базе ГСМ в Немышлянском районе Харькова. Топливо смешалось со снегом и превратилось в огненную лавину, накрывшую частный сектор. Полностью сгорели 15 домов, общая площадь пожара составила почти 4 тысячи квадратных метров. По данным облпрокуратуры, семь человек сгорели заживо. Среди них прокурор, ее муж и трое сыновей, самому младшему из которых было десять месяцев, а также пожилые супруги. Трое пострадали: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет.
По данным облпрокуратуры, топливо попало в реку Немышля, которая протекает по территории Харькова, и в дальнейшем впадает в реки Харьков, Лопань и Уды. Облуправление Госэкоинспекции обследует эти реки и отбирает пробы воды. 14 февраля на реках Немышля, Лопань, Уды и Северский Донец начали устанавливать боновые заграждения. По данным КП «Харьковводоканал», утечка топлива в реки региона не повлияла на качество водопроводной воды в Харькове. При этом жителей Немышли призвали пока не употреблять воду из источников и скважин.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: заграждение, нефтепродукты, реки, синегубов, сорбенты, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 20 февраля 2024 в 13:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине профильные службы продолжают работать в усиленном режиме, чтобы не допустить попадания нефтепродуктов в реку Северский Донец, сообщил глава…".