З Куп’янщини евакуюють людей: вивезли постраждалу від удару КАБ жінку
Фото: ГУНП в Харківській області
10 людей, серед яких пенсіонери та лежачі люди, евакуювали з небезпечних населених пунктів Куп’янського району Харківщини волонтери спільно з правоохоронцями.
Зокрема, людей вивозили з міста Куп’янськ, селищ Ківшарівка та Куп’янськ-Вузловий, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Одну з жінок довелося нести на руках з четвертого поверху. У неї перелом хребта, шийки стегна та множинні травми, які вона отримала кілька місяців тому внаслідок вибуху російської керованої авіабомби», – зазначили правоохоронці.
Там також додали, що через масовані обстріли людей вдалося вивезти лише ввечері. Усіх евакуйованих доправили в Харків. Їх забезпечили безплатним житлом, харчуванням та меддопомогою, пишуть правоохоронці.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: волонтери, евакуація, КАБ, куп'янск, Купянщина, поліція, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2024 в 12:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 людей, серед яких пенсіонери та лежачі люди, евакуювали з небезпечних населених пунктів Куп’янського району Харківщини волонтери спільно з правоохоронцями.".