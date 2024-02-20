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З Куп’янщини евакуюють людей: вивезли постраждалу від удару КАБ жінку

Суспільство 12:40   20.02.2024
Вікторія Яковенко
З Куп’янщини евакуюють людей: вивезли постраждалу від удару КАБ жінку Фото: ГУНП в Харківській області

10 людей, серед яких пенсіонери та лежачі люди, евакуювали з небезпечних населених пунктів Куп’янського району Харківщини волонтери спільно з правоохоронцями.

Зокрема, людей вивозили з міста Куп’янськ, селищ Ківшарівка та Куп’янськ-Вузловий, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Одну з жінок довелося нести на руках з четвертого поверху. У неї перелом хребта, шийки стегна та множинні травми, які вона отримала кілька місяців тому внаслідок вибуху російської керованої авіабомби», – зазначили правоохоронці.

Там також додали, що через масовані обстріли людей вдалося вивезти лише ввечері. Усіх евакуйованих доправили в Харків. Їх забезпечили безплатним житлом, харчуванням та меддопомогою, пишуть правоохоронці.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2024 в 12:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 людей, серед яких пенсіонери та лежачі люди, евакуювали з небезпечних населених пунктів Куп’янського району Харківщини волонтери спільно з правоохоронцями.".