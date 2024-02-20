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С Купянщины эвакуируют людей: вывезли пострадавшую от удара КАБ женщину

Общество 12:40   20.02.2024
Виктория Яковенко
С Купянщины эвакуируют людей: вывезли пострадавшую от удара КАБ женщину Фото: ГУНП в Харьковской области

10 человек, среди которых пенсионеры и лежачие люди, эвакуировали из опасных населенных пунктов Купянского района Харьковщины волонтеры совместно с правоохранителями.

В частности людей вывозили из города Купянск, поселков Ковшаровка и Купянск-Узловой, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Одну из женщин пришлось нести на руках с четвертого этажа. У нее перелом позвоночника, шейки бедра и множественные травмы, которые она получила несколько месяцев назад в результате взрыва российской управляемой авиабомбы», — отметили правоохранители.

Там также добавили, что из-за массированных обстрелов людей удалось вывезти только вечером. Всех эвакуированных доставили в Харьков. Их обеспечили бесплатным жильем, питанием и медпомощью, пишут правоохранители.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 февраля 2024 в 12:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 человек, среди которых пенсионеры и лежачие люди, эвакуировали из опасных населенных пунктов Купянского района Харьковщины волонтеры совместно с правоохранителями.".