РФ массированно обстреливает приграничье Харьковщины: полиция показала видео
Правоохранители опубликовали последствия вражеских ударов по Харьковщине за сутки.
В частности, в результате ударов управляемыми авиабомбами в Купянске повреждены частные дома и многоэтажка. Ранена женщина. Обошлось без госпитализации, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Из-за обстрелов в селе Ольховатка поврежден частный дом. Из-под завалов достали 74-летнюю женщину. Ее госпитализировали. Также повреждена подстанция. В селе Липцы получил повреждения частный двухэтажный дом и дом напротив», — добавили в полиции.
Также 20 февраля около 03:00 армия РФ обстреляла село Катериновка. Повреждены помещения дома культуры, учебного заведения, кафе и автомобили.
Следователи открыли уголовные производства по факту нарушения законов и обычаев войны ст. 438 УКУ.
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- • Дата публикации материала: 20 февраля 2024 в 11:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители опубликовали последствия вражеских ударов по Харьковщине за сутки.".