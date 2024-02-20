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РФ массированно обстреливает приграничье Харьковщины: полиция показала видео

Происшествия 11:44   20.02.2024
Виктория Яковенко
РФ массированно обстреливает приграничье Харьковщины: полиция показала видео Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители опубликовали последствия вражеских ударов по Харьковщине за сутки.

В частности, в результате ударов управляемыми авиабомбами в Купянске повреждены частные дома и многоэтажка. Ранена женщина. Обошлось без госпитализации, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Из-за обстрелов в селе Ольховатка поврежден частный дом. Из-под завалов достали 74-летнюю женщину. Ее госпитализировали. Также повреждена подстанция. В селе Липцы получил повреждения частный двухэтажный дом и дом напротив», — добавили в полиции.

Также 20 февраля около 03:00 армия РФ обстреляла село Катериновка. Повреждены помещения дома культуры, учебного заведения, кафе и автомобили.

Следователи открыли уголовные производства по факту нарушения законов и обычаев войны ст. 438 УКУ.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 февраля 2024 в 11:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители опубликовали последствия вражеских ударов по Харьковщине за сутки.".