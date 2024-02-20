Два погибших и четыре раненых — последствия обстрелов Харьковщины
Данные об обстрелах Харьковщины за сутки сообщил начальник ГУ Нацполиции Владимир Тимошко.
«В Волчанской громаде за прошедшие сутки в результате российских обстрелов в селе. Зыбино погиб мужчина 1959 г. р. В селе Ольховатка в результате авиаудара погибла гражданская женщина», — сообщил о погибших за сутки Тимошко.
Также в результате российских обстрелов есть раненые. Это охранники предприятия в Волчанске — мужчины 1986 и 1987 годов рождения. А, кроме того, два жителя Купянска — мужчина и женщина, которые пострадали в результате «прилета» КАБ-250.
«Страдает от постоянных обстрелов Купянская громада. Артиллерийские, минометные обстрелы, авиаудары увечат людей, уничтожают инфраструктуру населенных пунктов», — подчеркнул начальник ГУНП в Харьковской области.
Тимошко также сообщил про обстрелы в Золочевской громаде. Там под массированный удар попало село Александровка.
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«В результате 19 ударов были повреждены четыре двухэтажных многоквартирных дома, детский сад, три легковых автомобиля, энергосети, газопровод низкого давления, гараж. На территории фермерского хозяйства повреждено ограждение, сельхозтехника», — перечислил Тимошко.
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- • Дата публикации материала: 20 февраля 2024 в 08:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Данные об обстрелах Харьковщины за сутки сообщил начальник ГУ Нацполиции Владимир Тимошко".