Два погибших и четыре раненых — последствия обстрелов Харьковщины

Данные об обстрелах Харьковщины за сутки сообщил начальник ГУ Нацполиции Владимир Тимошко.

«В Волчанской громаде за прошедшие сутки в результате российских обстрелов в селе. Зыбино погиб мужчина 1959 г. р. В селе Ольховатка в результате авиаудара погибла гражданская женщина», — сообщил о погибших за сутки Тимошко.

Также в результате российских обстрелов есть раненые. Это охранники предприятия в Волчанске — мужчины 1986 и 1987 годов рождения. А, кроме того, два жителя Купянска — мужчина и женщина, которые пострадали в результате «прилета» КАБ-250.

«Страдает от постоянных обстрелов Купянская громада. Артиллерийские, минометные обстрелы, авиаудары увечат людей, уничтожают инфраструктуру населенных пунктов», — подчеркнул начальник ГУНП в Харьковской области.

Тимошко также сообщил про обстрелы в Золочевской громаде. Там под массированный удар попало село Александровка.

«В результате 19 ударов были повреждены четыре двухэтажных многоквартирных дома, детский сад, три легковых автомобиля, энергосети, газопровод низкого давления, гараж. На территории фермерского хозяйства повреждено ограждение, сельхозтехника», — перечислил Тимошко.