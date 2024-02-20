Двоє загиблих та четверо поранених – наслідки обстрілів Харківщини
Дані про обстріли Харківщини за добу повідомив начальник ГУ Нацполіції Володимир Тимошко.
“У Вовчанській громаді минулої доби внаслідок російських обстрілів в селі. Зибине загинув чоловік 1959 р. н. У селі Вільхуватка внаслідок авіаудару загинула цивільна жінка”, – повідомив про загиблих за добу Тимошко.
Також внаслідок російських обстрілів є поранені. Це охоронці підприємства у Вовчанську – чоловіки 1986 та 1987 років народження. А, крім того, двоє мешканців Куп’янська – чоловік та жінка, які постраждали внаслідок “прильоту” КАБ-250.
“Потерпає від постійних обстрілів Куп’янська громада. Артилерійські, мінометні обстріли, авіаудари калічать людей, знищують інфраструктури населених пунктів”, – підкреслив начальник ГУНП у Харківській області.
Тимошко також повідомив про обстріли в Золочівській громаді. Там під масований удар потрапило село Олександрівка.
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“У результаті 19 ударів було пошкоджено чотири двоповерхових багатоквартирних будинки, дитячий садок, три легкові автомобілі, енергомережі, газогін низького тиску, гараж. На території фермерського господарства пошкоджено огорожу, сільгосптехніку”, — перелічив Тимошко.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2024 в 08:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дані про обстріли Харківщини за добу повідомив начальник ГУ Нацполіції Володимир Тимошко".