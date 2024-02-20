Двоє загиблих та четверо поранених – наслідки обстрілів Харківщини

Дані про обстріли Харківщини за добу повідомив начальник ГУ Нацполіції Володимир Тимошко.

“У Вовчанській громаді минулої доби внаслідок російських обстрілів в селі. Зибине загинув чоловік 1959 р. н. У селі Вільхуватка внаслідок авіаудару загинула цивільна жінка”, – повідомив про загиблих за добу Тимошко.

Також внаслідок російських обстрілів є поранені. Це охоронці підприємства у Вовчанську – чоловіки 1986 та 1987 років народження. А, крім того, двоє мешканців Куп’янська – чоловік та жінка, які постраждали внаслідок “прильоту” КАБ-250.

“Потерпає від постійних обстрілів Куп’янська громада. Артилерійські, мінометні обстріли, авіаудари калічать людей, знищують інфраструктури населених пунктів”, – підкреслив начальник ГУНП у Харківській області.

Тимошко також повідомив про обстріли в Золочівській громаді. Там під масований удар потрапило село Олександрівка.

“У результаті 19 ударів було пошкоджено чотири двоповерхових багатоквартирних будинки, дитячий садок, три легкові автомобілі, енергомережі, газогін низького тиску, гараж. На території фермерського господарства пошкоджено огорожу, сільгосптехніку”, — перелічив Тимошко.