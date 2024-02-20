Про авіаудари по Старому Салтову, Куп’янську та 6 селах повідомив Генштаб ЗСУ

У ранковому зведенні 20 лютого Генштаб ЗСУ поінформував про знищення населених пунктів Харківської області російською авіацією, що триває.

За даними Генштабу, за минулу добу авіаційних ударів зазнали: Куп’янськ, Старий Салтів, Чорне, Вільхуватка, Табаївка, Піщане, Синьківка та Петропавлівка.

Загалом по території України росіяни завдали 87 авіаційних та 7 ракетних ударів, а також здійснили 137 обстрілів із РСЗВ. Артилерія била по понад 120 населених пунктах.

На фронті зафіксували 81 бойове зіткнення.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог здійснив 4 безуспішні спроби наступу в районі Синьківки Харківської області“, – зазначили в ГШ.

“Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, одному пункту управління та 10 зенітно-ракетних засобах противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 23 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному пункту управління, чотирьох складах боєприпасів та п’яти артилерійських засобах противника“, – поінформував Генштаб ЗСУ.