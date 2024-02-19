Авіаракету Х-59 із 300 кг вибухівки збила ППО на Харківщині (фото)
Минулого тижня сили ППО у Зміївській громаді Харківської області збили авіаракету Х-59 “Овод”, яка містила майже 300 кілограмів вибухівки.
Ракета впала, але не розірвалася, її знешкоджували фахівці зведеного загону вибухотехнічної служби Нацполіції, повідомляють у ГУ НП у Харківській області.
“Бойова частина ракети вціліла та не здетонувала. Перед перевезенням правоохоронці привели у доступний для транспортування стан підривач бойової частини. Після цього бойову частину поліцейські вивезли на спеціальний підривний майданчик, де знищили”, – розповіли правоохоронці.
Фото: ГУ НП у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 22:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулого тижня сили ППО у Зміївській громаді Харківської області збили авіаракету Х-59 “Овод”".