Авіаракету Х-59 із 300 кг вибухівки збила ППО на Харківщині (фото)

Минулого тижня сили ППО у Зміївській громаді Харківської області збили авіаракету Х-59 “Овод”, яка містила майже 300 кілограмів вибухівки.

Ракета впала, але не розірвалася, її знешкоджували фахівці зведеного загону вибухотехнічної служби Нацполіції, повідомляють у ГУ НП у Харківській області.

“Бойова частина ракети вціліла та не здетонувала. Перед перевезенням правоохоронці привели у доступний для транспортування стан підривач бойової частини. Після цього бойову частину поліцейські вивезли на спеціальний підривний майданчик, де знищили”, – розповіли правоохоронці.



Фото: ГУ НП у Харківській області