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Авіаракету Х-59 із 300 кг вибухівки збила ППО на Харківщині (фото)

Події 22:01   19.02.2024
Олена Нагорна
Авіаракету Х-59 із 300 кг вибухівки збила ППО на Харківщині (фото)

Минулого тижня сили ППО у Зміївській громаді Харківської області збили авіаракету Х-59 “Овод”, яка містила майже 300 кілограмів вибухівки.

Ракета впала, але не розірвалася, її знешкоджували фахівці зведеного загону вибухотехнічної служби Нацполіції, повідомляють у ГУ НП у Харківській області.

“Бойова частина ракети вціліла та не здетонувала. Перед перевезенням правоохоронці привели у доступний для транспортування стан підривач бойової частини. Після цього бойову частину поліцейські вивезли на спеціальний підривний майданчик, де знищили”, – розповіли правоохоронці.


Фото: ГУ НП у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 22:01;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулого тижня сили ППО у Зміївській громаді Харківської області збили авіаракету Х-59 “Овод”".