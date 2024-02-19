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Авиаракету Х-59 с 300 кг взрывчатки сбила ПВО на Харьковщине (фото)

Происшествия 22:01   19.02.2024
Елена Нагорная
Авиаракету Х-59 с 300 кг взрывчатки сбила ПВО на Харьковщине (фото) Фото: ГУ НП в Харьковской области

На минувшей неделе силы ПВО в Змиевской громаде Харьковской области сбили авиаракету Х-59 «Овод», содержавшую почти 300 килограммов взрывчатки.

Ракета упала, но не разорвалась, ее обезвреживали специалисты сводного отряда взрывотехнической службы Нацполиции, сообщают в ГУ НП в Харьковской области.

«Боевая часть ракеты уцелела и не сдетонировала. Перед перевозкой правоохранители привели в доступное для транспортировки состояние взрыватель боевой части. После этого боевую часть полицейские вывезли на специальную подрывную площадку, где уничтожили», — рассказали правоохранители.


Фото: ГУ НП в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 22:01;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На минувшей неделе силы ПВО в Змиевской громаде Харьковской области сбили авиаракету Х-59 «Овод»".