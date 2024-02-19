Авиаракету Х-59 с 300 кг взрывчатки сбила ПВО на Харьковщине (фото)
Фото: ГУ НП в Харьковской области
На минувшей неделе силы ПВО в Змиевской громаде Харьковской области сбили авиаракету Х-59 «Овод», содержавшую почти 300 килограммов взрывчатки.
Ракета упала, но не разорвалась, ее обезвреживали специалисты сводного отряда взрывотехнической службы Нацполиции, сообщают в ГУ НП в Харьковской области.
«Боевая часть ракеты уцелела и не сдетонировала. Перед перевозкой правоохранители привели в доступное для транспортировки состояние взрыватель боевой части. После этого боевую часть полицейские вывезли на специальную подрывную площадку, где уничтожили», — рассказали правоохранители.
Фото: ГУ НП в Харьковской области
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Змиев, полиция, ракета, Х-59, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 22:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На минувшей неделе силы ПВО в Змиевской громаде Харьковской области сбили авиаракету Х-59 «Овод»".