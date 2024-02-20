Про авиаудары по Старому Салтову, Купянску и шести селам сообщил Генштаб ВСУ
В утренней сводке 20 февраля Генштаб ВСУ проинформировал о продолжающемся уничтожении населенных пунктов Харьковской области российской авиацией.
По данным Генштаба, за минувшие сутки авиационные удары пришлись по: Купянску, Старому Салтову, Черному, Ольховатке, Табаевке, Песчаному, Синьковке и Петропавловке.
В целом по территории Украины россияне нанесли 87 авиационных и семь ракетных ударов, а также совершили 137 обстрелов из РСЗО. Артиллерия била по более чем 120 населенным пунктам.
На фронте зафиксировали 81 боевое столкновение.
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг предпринял четыре безуспешные попытки наступления в районе Синьковки Харьковской области», — отметили в ГШ.
«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, одному пункту управления и 10 зенитно-ракетным средствам противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 23 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131″. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по одному пункту управления, четырем складам боеприпасов и пяти артиллерийским средствам противника», — проинформировал Генштаб ВСУ.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 20 февраля 2024 в 07:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 20 февраля Генштаб ВСУ проинформировал о продолжающемся уничтожении населенных пунктов Харьковской области российской авиацией".