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РФ масовано обстрілює прикордоння Харківщини: поліція показала відео

Події 11:44   20.02.2024
Вікторія Яковенко
РФ масовано обстрілює прикордоння Харківщини: поліція показала відео Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці опублікували наслідки ворожих ударів по Харківщині за добу.

Зокрема, внаслідок ударів керованими авіабомбами у Куп‘янську пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівка. Поранена жінка. Обійшлося без госпіталізації, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Через обстріли у селі Вільхуватка пошкоджений приватний будинок. З-під завалів дістали 74-річну жінку. Її шпиталізували. Також пошкоджена підстанція.  У селі Липці зазнав пошкоджень приватний двоповерховий будинок та дім навпроти», – додали у поліції.

Також 20 лютого близько 03:00 армія РФ обстріляла село Катеринівка. Пошкоджені приміщення будинку культури, закладу освіти, кафе та автомобілі.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни ст. 438 ККУ.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2024 в 11:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці опублікували наслідки ворожих ударів по Харківщині за добу.".