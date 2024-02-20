РФ масовано обстрілює прикордоння Харківщини: поліція показала відео

Правоохоронці опублікували наслідки ворожих ударів по Харківщині за добу.

Зокрема, внаслідок ударів керованими авіабомбами у Куп‘янську пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівка. Поранена жінка. Обійшлося без госпіталізації, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Через обстріли у селі Вільхуватка пошкоджений приватний будинок. З-під завалів дістали 74-річну жінку. Її шпиталізували. Також пошкоджена підстанція. У селі Липці зазнав пошкоджень приватний двоповерховий будинок та дім навпроти», – додали у поліції.

Також 20 лютого близько 03:00 армія РФ обстріляла село Катеринівка. Пошкоджені приміщення будинку культури, закладу освіти, кафе та автомобілі.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни ст. 438 ККУ.