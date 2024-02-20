Сьогодні 20 лютого: яке свято та день в історії

20 лютого в Україні – День Героїв Небесної Сотні. Цього дня у 2014 році з вторгнення до Криму розпочалася російська агресія проти України. У 1054-му помер Ярослав Мудрий. У 1887-му в Харкові народився майбутній генерал-полковник Армії УНР Олександр Удовиченко. У 1905-му народився письменник Улас Самчук. У 1935-му перша жінка ступила на землю Антарктиди. У 1986-му на орбіту вивели базовий блок радянської станції “Мир”. 20 лютого 2014-го стало найтрагічнішим із днів Революції Гідності, коли загинули щонайменше 47 людей.

Свята та пам’ятні дати 20 лютого

20 лютого в Україні – День Героїв Небесної Сотні.

У світі – Всесвітній день соціальної справедливості, Міжнародний День людей, які перемогли алкоголізм, Міжнародний день куріння люльки.

20 лютого в історії

20 лютого 1054 року на руках свого сина Всеволода помер великий Київський князь Ярослав Мудрий. Детальніше.

20 лютого 1887 року в Харкові народився майбутній генерал-полковник Армії УНР та віцепрезидент УНР в екзилі Олександр Удовиченко.

Він походив із родини військового, здобув освіту у військовому училищі у Санкт-Петербурзі та Миколаївській академії Генерального штабу. Був учасником Першої світової війни. Зі створенням УНР приєднався до українського визвольного руху. З 1917-го став військовим радником Симона Петлюри. Ділові відносини перейшли в дружні, Петлюра регулярно пропонував Удовиченкові високі командні посади, проте той вважав за краще бути на фронті, а не в штабах чи міністерствах. Олександр Удовиченко відзначився у боях за завод “Арсенал” у Києві у січні 1918-го. Він командував Третьою залізною стрілецькою дивізією – однією з найбоєздатніших частин Армії УНР.

Після відступу Армії УНР за Збруч у польських таборах для інтернованих виконував обов’язки генерального інспектора Армії УНР. А 1924-го емігрував до Франції. Очолював Організацію воїнів УНР в еміграції, а 1954-го став віцепрезидентом УНР в екзилі. Автор книги “Україна у війні за державність”. Одна з цитат з цього твору генерала, яку наводить “Український інститут національної пам’яті”, й зараз не втратила актуальності: “Уже другий рік Українська Армія виконувала роль авангарду Європи в боротьбі з інтернаціоналом. Але виконувала цю роль самотньо, заливаючись кров’ю, в таких тяжких обставинах, в яких рідко які-небудь армії перебували… Держави Антанти у своїй політиці зробили велику помилку, поставившись вороже до України. Ця помилка дала себе відчути в 1920 році, коли Червона Армія кинулася на Польщу; вона дає знати себе й зараз і буде загрозою для мирного життя народів у майбутньому. Лише шляхом відновлення незалежної Української Держави Європа може позбутися від постійної загрози з боку совєтського імперіалізму”. Помер Удовиченко 19 квітня 1975 року у Ментеноні (Франція).

20 лютого 1905 року на Рівненщині народився письменник Улас Самчук.

Твори Самчука популярні та широко відомі у Європі, де критики називали його “українським Гомером”, зазначаючи, що він відкрив Україну світу. Самчук – автор 16 романів. Серед них, мабуть, найвідоміші – це автобіографічна трилогія “Волинь” та “Марія” – роман-хроніка про Голодомор 1932-1933 років в Україні.

Здобувши освіту в семінарії у рідному селі Дермань та Кременецькій гімназії, Улас Самчук утік з України після того, як його мобілізували до польського війська. Він дезертував і дістався Німеччини, де на той час була ще Веймарська республіка. Там працював і як вільний слухач відвідував лекції у Бреславському університеті. Першу розповідь Уласа Самчука “На старих стежках” опублікували 1926 року в журналі “Духовна Бесіда” у Варшаві. У 1929-му письменник переїхав до Праги, де вступив до Українського вільного університету. Попри те, що він не завершив цей виш (як і університет у Німеччині), Улас бездоганно самостійно опанував німецьку, польську, чеську та російську мови, також знав французьку, хоча й на гіршому рівні. Самчук був учасником бойових дій за незалежність Карпатської України проти Угорщини в березні 1939 року. А 1941-го у складі однієї з похідних груп ОУН(М) разом з Оленою Телігою, Олегом Ольжичем та іншими перебрався через український кордон. Однак у Київ із колегами він не поїхав, а прибув до Рівного, де випускав газету “Волинь”. Після війни емігрував і деякий час жив у Німеччині. Там Самчук став одним із засновників та головою літературної організації “МУР” (Мистецький український рух). У 1948-му переїхав до Канади, де заснував Організацію українських письменників “Слово”. Помер 9 липня 1987 року. Похований у Торонто.

20 лютого 1935 року перша жінка ступила на землю Антарктиди. Детальніше.

20 лютого 1986 року на орбіту вивели базовий блок радянської орбітальної станції “Мир”.

Станція складалася з кількох модулів (“Базовий блок”, “Квант-1”, “Квант-2”, “Кристал”, “Спектр”, “Стикувальний модуль”, “Природа”), які до неї поступово пристиковували. Вона пробула на орбіті Землі 5511 діб, у тому числі 4594 діб була заселеною. За час існування станції “Мир” на ній провели понад 23 тисячі експериментів, побували 104 космонавти 12 держав. Рішення знищити унікальну наукову станцію ухвалило вже сучасне керівництво РФ. Аргументували тим, що станція “виробила ресурс”, на ній часто трапляються аварії, а обслуговування надто дороге (близько $200 млн на рік). 23 березня 2001 року станцію затопили на цвинтарі космічних кораблів в акваторії Тихого океану.

20 лютого 1992 року Верховна Рада призначила святкування Дня Незалежності України на 24 серпня. Рішення зробити цей день вихідним ухвалили трохи пізніше – окремою ухвалою від 5 червня 1992 року.

20 лютого 2014 року – найтрагічніший із днів Революції Гідності. Цього дня відбулися розстріли протестувальників на вулиці Інститутській. Лише за підтвердженими даними загинули 47 людей. Детальніше.

20 лютого 2014 року офіційно визнано датою початку російської агресії проти України – захоплення РФ півострова Крим. Детальніше.

Церковне свято 20 лютого

20 лютого вшановують пам’ять преподобного Льва, єпископа Катанського та благовірного князя Київського Ярослава Мудрого. Єпископ Лев славився добротою та милосердям, християнською любов’ю до жебраків та мандрівників. Мав дар чудотворення. Уславився, дивом не згорівши у вогні. На вогнище Лев зійшов з власної волі разом із волхвом Іліодором, щоб довести народу, що “чарівник” не має справжнього дару творити чудеса. Іліодора Лев накрив своїм омофором, вивів його з храму на площу, а там змусив чарівника зізнатися у всіх злочинах. Після цього єпископ наказав розвести багаття та ввійшов у вогонь разом з Іліодором. Вони стояли у вогні, доки Іліодор не згорів, а святитель Лев залишився неушкодженим.

Народні прикмети

Якщо сніг випав і досі не розтанув, може бути неврожай.

Сніг із дощем 20 лютого – до повені.

Якщо ворони купаються в калюжах, то прийде потепління.

Що не можна робити 20 лютого

Не можна лаятися, особливо з рідними.

Не можна заздрити.

Не слід планувати нові справи та давати обіцянки.