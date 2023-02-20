Сьогодні 20 лютого: яке свято та день в історії

20 лютого в Україні – День Героїв Небесної Сотні. 2014 року цього дня стався розстріл учасників Революції Гідності на вулиці Інститутській. Також цей день вважається офіційною датою захоплення РФ півострова Крим.

Свята та пам’ятні дати 20 лютого

20 лютого в Україні – День Героїв Небесної Сотні та День соціальної справедливості.

Також у 2023 році понеділок, 20 лютого, відкриває Масний тиждень. За традицією Масної, цього дня люди запрошували гостей додому, а на столі мають бути сирні запіканки та вареники з сиром. Також саме цього дня виготовляли те саме солом’яне опудало, яке необхідно спалити у неділю.

У світі під егідою ООН – Всесвітній день соціальної справедливості.

20 лютого в історії

20 лютого 1054 року на руках свого сина Всеволода помер великий Київський князь Ярослав Мудрий. Він князював 37 років. Останні роки життя провів у Вишгороді. Після смерті Ярослава Мудрого залишилося п’ятьох синів (старшого, Володимира, Ярослав пережив на два роки). Серед п’яти спадкоємців розгорнулася боротьба за владу. Цей період відомий в історії як Тріумвірат Ярославичів. І саме з нього розпочався розпад Київської Русі. Ярослава Мудрого у 2008 році поставили на перше місце у списку ста великих українців за підсумками опитування громадської думки “Великі українці”.

20 лютого 1935 року перша жінка ступила на землю Антарктиди. Таким чином, до історії увійшла датчанка Каролін Міккельсен.

Вона була дружиною норвезького капітана-китобоя та супроводжувала чоловіка. До Міккельсен бажання вирушити до Антарктиди в 1914 році виявляли британки, проте дослідник Ернест Шеклтон, який збирав чергову експедицію, відмовив кандидаткам, хоча вони й мали хорошу фізичну підготовку.

20 лютого 1992 року Верховна Рада України призначила свято Дня Незалежності України на 24 серпня. Рішення зробити цей день вихідним ухвалили трохи пізніше – окремою ухвалою від 5 червня 1992 року.

20 лютого 2014 року – найтрагічніший із днів Революції Гідності. Цього дня відбулися розстріли протестувальників на вулиці Інститутській. Лише за підтвердженими даними загинули 47 людей. Вперше Небесною сотнею їх назвали наступного дня. Авторство визначення належить поетесі Тетяні Домашенко – вона застосувала цю фразу у вірші “Небесна сотня воїнів Майдану”.

Цього ж дня, 21 лютого, на Майдані Незалежності відбулося прощання із загиблими під пісню “Плине кача…” в обробці Піккардійської Терції. Посмертно воїнам Небесної сотні присвоєне звання Героїв України.

20 лютого 2014 року офіційно визнано датою захоплення РФ півострова Крим. Саме цю дату визначено постановою Верховної Ради України “Про заяву Верховної Ради України “Про відсіч збройній агресії Росії та подолання її наслідків” від 21 квітня 2015 року. Що характерно, така сама дата – на медалі російського міноборони (“За возвращение Крыма”). Очевидні для сторонніх спостерігачів події в Криму почалися трохи пізніше – із захоплення російським спецназом будівлі парламенту та уряду Криму 27 лютого 2014. Але пересування “ихтамнетов” територією півострова було зафіксовано саме 20-го. Українська розвідка повідомляла, що РФ перекинула на острів десантно-штурмові підрозділи 810-ї бригади, при цьому при владі в Україні все ще був “легитимный” з точки зору загарбників президент Янукович.

Церковне свято 20 лютого

20 лютого християни вшановують пам’ять преподобного Парфенія, єпископа Лампсакійського. Парфеній походив із Малої Азії. Його батько був дияконом, тож із дитинства хлопець знаходився в храмі та вивчав Святе Писання. Парфеній мав дар чудотворення, й із 18 років лікував хвороби, виганяв бісів і творив інші чудеса. Згодом Парфенія висвятили на пресвітера, а потім він став єпископом міста Лампсака (Мала Азія). Там він зруйнував велику кількість язичницьких капищ і звернув немало язичників у християнство. Помер мирно і був урочисто похований поруч із соборною церквою Лампсака, в побудованій ним самим каплиці.

Народні прикмети

Якщо 20 лютого пішов дощ, то у лютому більше морозів не буде.

Червоний захід сонця у цей день – до прохолодного літа.

Що не можна робити 20 лютого

Не можна хрестити дівчаток.

Не можна грати весілля або проводити заручини.

Не можна купувати дорогі речі.