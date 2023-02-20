Сегодня 20 февраля: какой праздник и день в истории

20 февраля в Украине — День Героев Небесной Сотни. В 2014 году в этот день произошел расстрел участников Революции Достоинства на улице Институтской. Также этот день считается официальной датой захвата РФ полуострова Крым.

Праздники и памятные даты 20 февраля

20 февраля в Украине — День Героев Небесной Сотни и День социальной справедливости.

Также в 2023 году понедельник, 20 февраля открывает Масленичную неделю. По традиции Масленицы, в этот день люди приглашали гостей домой, а на столе должны быть творожные запеканки и вареники с творогом. Также именно в этот день изготовляли то самое соломенное чучело, которое необходимо сжечь в воскресенье.

В мире под эгидой ООН – Всемирный день социальной справедливости.

20 февраля в истории

20 февраля 1054 года на руках своего сына Всеволода умер великий Киевский князь Ярослав Мудрый. Он княжил 37 лет. Последние годы жизни провел в Вышгороде. После смерти Ярослава Мудрого осталось пять сыновей (старшего, Владимира, Ярослав пережил на два года). Среди пяти наследников развернулась борьба за власть. Этот период известен в истории как Триумвират Ярославичей. И именно с него начался распад Киевской Руси. Ярослава Мудрого в 2008 году поставили на первое место в списке ста великих украинцев по итогам опроса общественного мнения «Великие украинцы».

20 февраля 1935 года первая женщина ступила на землю Антарктиды. Таким образом, в историю вошла датчанка Каролин Миккельсен.

Она была женой норвежского капитана-китобоя и сопровождала мужа. До Миккельсен желание отправиться в Антарктиду в 1914 году проявляли британки, однако исследователь Эрнест Шеклтон, собиравший очередную экспедицию, отказал кандидаткам, хотя они и имели хорошую физическую подготовку.

20 февраля 1992 года Верховная Рада Украины назначила праздник Дня Независимости Украины на 24 августа. Решение сделать этот день выходным приняли чуть позже – отдельным постановлением от 5 июня 1992 года.

20 февраля 2014 года – самый трагический из дней Революции Достоинства. В этот день произошли расстрелы протестующих на улице Институтской. Только по подтвержденным данным погибли 47 человек. Впервые Небесной сотней их назвали на следующий день. Авторство определения принадлежит поэтессе Татьяне Домашенко – она применила эту фразу в стихотворении «Небесная сотня воинов Майдана».

В этот же день, 21 февраля, на Майдане Незалежности состоялось прощание с погибшими под песню «Плынет кача…» в обработке Пиккардийской Терции. Посмертно воинам Небесной сотни присвоены звания Героев Украины.

20 февраля 2014 года официально признано датой захвата РФ полуострова Крым. Именно эта дата определена постановлением Верховной Рады Украины «О заявлении Верховной Рады Украины «Об отпоре вооруженной агрессии России и преодолении ее последствий» от 21 апреля 2015 года. Что характерно, такая же дата – на медали российского минобороны («За возвращение Крыма»). Очевидные для сторонних наблюдателей события в Крыму начались несколько позже – с захвата российским спецназом здания парламента и правительства Крыма 27 февраля 2014 года. Но передвижение «ихтамнетов» по территории полуострова были зафиксированы именно 20-го. Украинская разведка сообщала, что РФ перебросила на остров десантно-штурмовые подразделения 810-й бригады. При этом у власти в Украине все еще был «легитимный» с точки зрения захватчиков президент Янукович.

Церковный праздник 20 февраля

20 февраля христиане чтят память преподобного Парфения, епископа Лампсакийского. Парфений происходил из Малой Азии. Его отец был диаконом, так что с детства парень находился в храме и изучал Священное Писание. Парфений имел дар чудотворения, и с 18 лет лечил болезни, изгонял бесов и творил другие чудеса. Впоследствии Парфения рукоположили на пресвитера, а затем он стал епископом города Лампсака (Малая Азия). Там он разрушил множество языческих капищ и обратил немало язычников в христианство. Умер мирно и был торжественно похоронен рядом с соборной церковью Лампсака, в построенной им самим часовне.

Народные приметы

Если 20 февраля пошел дождь, то в феврале больше морозов не будет.

Красный закат в этот день – к прохладному лету.

Что нельзя делать 20 февраля

Нельзя крестить девочек.

Нельзя играть свадьбу или проводить помолвку.

Нельзя покупать дорогие вещи.