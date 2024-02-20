Сегодня 20 февраля: какой праздник и день в истории

20 февраля в Украине – День Героев Небесной Сотни. В этот день 2014-го со вторжения в Крым началась российская агрессия против Украины. В 1054-м умер Ярослав Мудрый. В 1887-м в Харькове родился будущий генерал-полковник Армии УНР Александр Удовиченко. В 1905-м родился писатель Улас Самчук. В 1935-м первая женщина ступила на землю Антарктиды. В 1986-м на орбиту вывели базовый блок советской станции «Мир». 20 февраля 2014-го стало самым трагичным из дней Революции Достоинства, когда погибли по меньшей мере 47 человек.

Праздники и памятные даты 20 февраля

20 февраля в Украине – День Героев Небесной Сотни.

В мире – Всемирный день социальной справедливости, Международный День людей, победивших алкоголизм, Международный день курения трубки.

20 февраля в истории

20 февраля 1054 года на руках своего сына Всеволода умер великий Киевский князь Ярослав Мудрый. Подробнее.

20 февраля 1887 года в Харькове родился будущий генерал-полковник Армии УНР и вице-президент УНР в изгнании Александр Удовиченко.

Он происходил из семьи военного, получил образование в военном училище в Санкт-Петербурге и Николаевской академии Генерального штаба. Был участником Первой мировой войны. С образованием УНР присоединился к украинскому освободительному движению. С 1917-го стал военным советником Симона Петлюры. Деловые отношения перешли в дружеские, Петлюра регулярно предлагал Удовиченко высокие командные должности, однако тот предпочитал быть на фронте, а не в штабах или министерствах. Александр Удовиченко отличился в боях за завод «Арсенал» в Киеве в январе 1918-го. Он командовал Третьей железной стрелковой дивизией – одной из самых боеспособных частей Армии УНР.

После отступления Армии УНР за Збруч в польских лагерях для интернированных исполнял обязанности генерального инспектора Армии УНР. А в 1924-м эмигрировал во Францию. Возглавлял Организацию воинов УНР в эмиграции, а в 1954-м стал вице-президентом УНР в изгнании. Автор книги «Украина в войне за государственность». Одна из цитат из этого произведения генерала, которую приводит «Украинский институт национальной памяти», и сейчас не утратила актуальности: «Уже второй год Украинская Армия исполняла роль авангарда Европы в борьбе с интернационалом. Но исполняла эту роль одиноко, обливаясь кровью, в таких тяжелых обстоятельствах, в которых редко какие-нибудь армии находились… Государства Антанты в своей политике совершили большую ошибку, отнесшись к Украине враждебно. Эта ошибка дала себя почувствовать в 1920 году, когда Красная Армия бросилась в Польшу; она дает знать себя и сейчас и будет являться угрозой для мирной жизни народов в будущем. Только путем восстановления независимого Украинского государства Европа может избавиться от постоянной угрозы со стороны советского империализма». Умер Удовиченко 19 апреля 1975 года в Мэнтеноне (Франция).

20 февраля 1905 года в Ровенской области родился писатель Улас Самчук.

Произведения Самчука популярны и широко известные в Европе, где критики называли его «украинским Гомером», отмечая, что он открыл Украину миру. Самчук – автор 16 романов. Среди них, пожалуй, самые известные – это автобиографическая трилогия «Волынь» и «Мария» — роман-хроника о Голодоморе 1932-1933 годов в Украине.

Получив образование в семинарии в родном селе Дермань и Кременецкой гимназии, Улас Самчук бежал из Украины после того, как его мобилизовали в польское войско. Он дезертировал и добрался до Германии, где на тот момент была еще Веймарская республика. Там работал и как свободный слушатель посещал лекции в Бреславском университете. Первый рассказ Уласа Самчука «На старых тропах» опубликовали в 1926 году в журнале «Духовная Беседа» в Варшаве. В 1929-м писатель переехал в Прагу, где поступил в Украинский свободный университет. Несмотря на то, что он не завершил этот вуз (как и университет в Германии), Улас безупречно самостоятельно овладел немецким, польским, чешским и русским языками, также знал французский, хотя и на худшем уровне. Самчук был участником боевых действий за независимость Карпатской Украины против Венгрии в марте 1939 года. А в 1941-м в составе одной из походных групп ОУН(М) вместе с Еленой Телигой, Олегом Ольжичем и другими перебрался через украинскую границу. Однако в Киев с коллегами он не поехал, а прибыл в Ровно, где выпускал газету «Волынь». После войны эмигрировал и некоторое время жил в Германии. Там Самчук стал одним из основателей и главой литературной организации «МУР» (Художественное украинское движение). В 1948-м переехал в Канаду, где основал Организацию украинских писателей «Слово». Умер 9 июля 1987 года. Похоронен в Торонто.

20 февраля 1935 года первая женщина ступила на землю Антарктиды. Подробнее.

20 февраля 1986 года на орбиту вывели базовый блок советской орбитальной станции «Мир».

Станция состояла из нескольких модулей («Базовый блок», «Квант-1», «Квант-2», «Кристалл», «Спектр», «Стыковочный модуль», «Природа»), которые к ней постепенно пристыковывали. Она пробыла на орбите Земли 5511 суток, в том числе 4594 суток была обитаема. За время существования станции «Мир» на ней провели более 23 тысяч экспериментов, побывали 104 космонавта 12 государств. Решение уничтожить уникальную научную станцию приняло уже современное руководство РФ. Аргументировали тем, что станция «выработала ресурс», на ней часто происходят аварии, а обслуживание слишком дорогое (около $200 млн в год). 23 марта 2001 года станцию затопили на кладбище космических кораблей в акватории Тихого океана.

20 февраля 1992 года Верховная Рада назначила празднование Дня Независимости Украины на 24 августа. Решение сделать этот день выходным приняли чуть позже – отдельным постановлением от 5 июня 1992 года.

20 февраля 2014 года – самый трагический из дней Революции Достоинства. В этот день произошли расстрелы протестующих на улице Институтской. Только по подтвержденным данным погибли 47 человек. Подробнее.

20 февраля 2014 года официально признано датой начала российской агрессии против Украины — захвата РФ полуострова Крым. Подробнее.

Церковный праздник 20 февраля

20 февраля чтят память преподобного Льва, епископа Катанского, и благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого. Епископ Лев славился добротой и милосердием, христианской любовью к нищим и путешественникам. Имел дар чудотворения. Прославился, чудом не сгорев в огне. На костер Лев взошел по собственной воле вместе с волхвом Илиодором, чтобы доказать народу, что «волшебник» не имеет подлинного дара творить чудеса. Илиодора Лев накрыл своим омофором, вывел его из храма на площадь, а там заставил волшебника признаться во всех преступлениях. После этого епископ приказал развести костер и вошел в огонь вместе с Илиодором. Они стояли в огне, пока Илиодор не сгорел, а святитель Лев остался невредимым.

Народные приметы

Если снег выпал и все еще не растаял, может быть неурожай.

Снег с дождем 20 февраля – к половодью.

Если вороны купаются в лужах, то придет потепление.

Что нельзя делать 20 февраля

Нельзя ругаться, особенно с родными.

Нельзя завидовать.

Не следует планировать новые дела и давать обещания.