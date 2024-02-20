Райони восьми населених пунктів Харківщини були під авіаударами РФ – Генштаб
Дві безуспішні спроби наступу здійснили військові РФ на Харківщині протягом доби – біля села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Окрім цього, ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Грачівка, Чугунівка, Федорівка та Катеринівка на Слобожанському напрямку, а також біля Шевченкового, Іванівки, Глушківки та Піщаного – на Куп’янському.
Під артилерійським та мінометним вогнем були Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Уди, Козача Лопань, Стрілеча, Плетенівка, Бударки, Амбарне та Строївка.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авиаудары, генштаб, куп'янск, купянское направление, обстріли, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2024 в 19:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві безуспішні спроби наступу здійснили військові РФ на Харківщині протягом доби – біля села Синьківка Куп’янського району".