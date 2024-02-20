Райони восьми населених пунктів Харківщини були під авіаударами РФ – Генштаб

Дві безуспішні спроби наступу здійснили військові РФ на Харківщині протягом доби – біля села Синьківка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Окрім цього, ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Грачівка, Чугунівка, Федорівка та Катеринівка на Слобожанському напрямку, а також біля Шевченкового, Іванівки, Глушківки та Піщаного – на Куп’янському.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Уди, Козача Лопань, Стрілеча, Плетенівка, Бударки, Амбарне та Строївка.