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Районы восьми населенных пунктов Харьковщины были под авиаударами РФ — Генштаб

Происшествия 19:36   20.02.2024
Елена Нагорная
Районы восьми населенных пунктов Харьковщины были под авиаударами РФ — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Две безуспешные попытки наступления осуществили военные РФ на Харьковщине в течение суток — возле села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Кроме этого, враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Грачевка, Чугуновка, Федоровка и Екатериновка на Слобожанском направлении, а также вблизи Шевченково, Ивановки, Глушковки и Песчаного — на Купянском.

Под артиллерийским и минометным огнем были Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое, Уды, Казачья Лопань, Стрелечья, Плетеневка, Бударки, Амбарное и Строевка.

Читайте также: Об авиаударах по Старому Салтову, Купянску и шести селам сообщил Генштаб ВСУ

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 февраля 2024 в 19:36;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две безуспешные попытки наступления осуществили военные РФ на Харьковщине в течение суток — возле села Синьковка Купянского района".