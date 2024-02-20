Районы восьми населенных пунктов Харьковщины были под авиаударами РФ — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Две безуспешные попытки наступления осуществили военные РФ на Харьковщине в течение суток — возле села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Кроме этого, враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Грачевка, Чугуновка, Федоровка и Екатериновка на Слобожанском направлении, а также вблизи Шевченково, Ивановки, Глушковки и Песчаного — на Купянском.
Под артиллерийским и минометным огнем были Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое, Уды, Казачья Лопань, Стрелечья, Плетеневка, Бударки, Амбарное и Строевка.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудары, генштаб, купянск, купянское направление, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 февраля 2024 в 19:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две безуспешные попытки наступления осуществили военные РФ на Харьковщине в течение суток — возле села Синьковка Купянского района".