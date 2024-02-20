Районы восьми населенных пунктов Харьковщины были под авиаударами РФ — Генштаб

Две безуспешные попытки наступления осуществили военные РФ на Харьковщине в течение суток — возле села Синьковка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Кроме этого, враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Грачевка, Чугуновка, Федоровка и Екатериновка на Слобожанском направлении, а также вблизи Шевченково, Ивановки, Глушковки и Песчаного — на Купянском.

Под артиллерийским и минометным огнем были Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое, Уды, Казачья Лопань, Стрелечья, Плетеневка, Бударки, Амбарное и Строевка.