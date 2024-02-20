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Російський дрон ударив по авто на Куп’янщині та вбив двох фермерів – Синєгубов

Події 20:00   20.02.2024
Олена Нагорна
Російський дрон ударив по авто на Куп’янщині та вбив двох фермерів – Синєгубов

Двоє людей загинули й одна постраждала в селі Петропавлівка Куп’янського району Харківської області увечері 20 лютого. По їхній машині вдарив російський дрон-камікадзе.

Це було цивільне авто, в якому їхали троє місцевих. Двоє чоловіків загинули на місці, а жінку відвезли до лікарні, повідомляє начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

Очільник ХОВА Олег Синєгубов розповів подробиці трагедії. За його даними, о 16:50 ворожий БпЛА вдарив по машині, якою місцеві фермери поверталися з роботи додому. Загиблі – 38-річний водій та 50-річний пасажир. 48-річну дружину останнього з пораненнями доправили до медзакладу.


Фото: Сергій Болвінов

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2024 в 20:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє людей загинули й одна постраждала в селі Петропавлівка Куп’янського району".