Російський дрон ударив по авто на Куп’янщині та вбив двох фермерів – Синєгубов
Двоє людей загинули й одна постраждала в селі Петропавлівка Куп’янського району Харківської області увечері 20 лютого. По їхній машині вдарив російський дрон-камікадзе.
Це було цивільне авто, в якому їхали троє місцевих. Двоє чоловіків загинули на місці, а жінку відвезли до лікарні, повідомляє начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.
Очільник ХОВА Олег Синєгубов розповів подробиці трагедії. За його даними, о 16:50 ворожий БпЛА вдарив по машині, якою місцеві фермери поверталися з роботи додому. Загиблі – 38-річний водій та 50-річний пасажир. 48-річну дружину останнього з пораненнями доправили до медзакладу.
Фото: Сергій Болвінов
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2024 в 20:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє людей загинули й одна постраждала в селі Петропавлівка Куп’янського району".