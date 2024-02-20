Live
  • Вт 20.02.2024
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 38.28
  • EUR 41.24

Российский дрон ударил по авто на Купянщине и убил двоих фермеров — Синегубов

Происшествия 20:00   20.02.2024
Елена Нагорная
Российский дрон ударил по авто на Купянщине и убил двоих фермеров — Синегубов

Два человека погибли и один пострадал в селе Петропавловка Купянского района Харьковской области вечером 20 февраля. По их машине ударил российский дрон-камикадзе.

Это было гражданское авто, в котором ехали трое местных. Два мужчины погибли на месте, а женщину увезли в больницу, сообщает начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Руководитель ХОВА Олег Синегубов рассказал подробности трагедии. По его данным, в 16:50 вражеский БпЛА ударил по машине, на которой местные фермеры возвращались с работы домой. Погибшие — 38-летний водитель и 50-летний пассажир. 48-летняя жена последнего с ранениями доставлена в медучреждение.


Фото: Сергей Болвинов

Читайте также: Районы восьми населенных пунктов Харьковщины были под авиаударами РФ — Генштаб

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 20.02: удар дрона РФ по авто, сессия облсовета
Главные новости Харькова 20.02: удар дрона РФ по авто, сессия облсовета
20.02.2024, 20:08
Убийц пилота РФ, перегнавшего вертолет на Харьковщину, вывела на след девушка
Убийц пилота РФ, перегнавшего вертолет на Харьковщину, вывела на след девушка
20.02.2024, 17:15
Российский дрон ударил по авто на Купянщине и убил двоих фермеров — Синегубов
Российский дрон ударил по авто на Купянщине и убил двоих фермеров — Синегубов
20.02.2024, 20:00
14 млн грн выделили на подготовку жителей Харьковщины к нацсопротивлению
14 млн грн выделили на подготовку жителей Харьковщины к нацсопротивлению
20.02.2024, 18:24
Районы восьми населенных пунктов Харьковщины были под авиаударами РФ — Генштаб
Районы восьми населенных пунктов Харьковщины были под авиаударами РФ — Генштаб
20.02.2024, 19:36
В центре Харькова в среду — ремонт: запретят движение троллейбусов и трамваев
В центре Харькова в среду — ремонт: запретят движение троллейбусов и трамваев
20.02.2024, 20:23

Новости по теме:

13:38
Ракету Х-59 сбили на Харьковщине: обломки упали на пятиэтажку (фото)
07:46
Пытались уехать: погибли супруги и их племянница от удара КАБ по Харьковщине
14:34
Погибли мать и дочь – Болвинов об ударе РФ по Великому Бурлуку (фото)
17:27
Болвинов: РФ ударила оружием из Северной Кореи по ферме на Харьковщине (фото)
21:16
Личности всех сгоревших заживо в Харькове установили с помощью ДНК-анализа

Вы читали новость: «Российский дрон ударил по авто на Купянщине и убил двоих фермеров — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 февраля 2024 в 20:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека погибли и один пострадал в селе Петропавловка Купянского района".