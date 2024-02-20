Российский дрон ударил по авто на Купянщине и убил двоих фермеров — Синегубов

Два человека погибли и один пострадал в селе Петропавловка Купянского района Харьковской области вечером 20 февраля. По их машине ударил российский дрон-камикадзе.

Это было гражданское авто, в котором ехали трое местных. Два мужчины погибли на месте, а женщину увезли в больницу, сообщает начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Руководитель ХОВА Олег Синегубов рассказал подробности трагедии. По его данным, в 16:50 вражеский БпЛА ударил по машине, на которой местные фермеры возвращались с работы домой. Погибшие — 38-летний водитель и 50-летний пассажир. 48-летняя жена последнего с ранениями доставлена в медучреждение.



Фото: Сергей Болвинов