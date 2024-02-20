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Главные новости Харькова 20 февраля: как прошла ночь, сводка Генштаба

Происшествия 07:37   20.02.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 20 февраля: как прошла ночь, сводка Генштаба Фото: Елена Негорная

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:37

Армия РФ нанесла авиаудары по восьми населенным пунктам и четырежды шла в атаку на Харьковщине — Генштаб

По данным Генштаба, за минувшие сутки авиационные удары пришлись по: Купянску, Старому Салтову, Черному, Ольховатке, Табаевке, Песчаному, Синьковке и Петропавловке.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг предпринял четыре безуспешные попытки наступления в районе Синьковки Харьковской области», — отметили в ГШ.

07:06

Вечерний «пролет» «шахедов» и ночные тревоги из-за тактической авиации

С вечера 19 февраля длительная тревога в Харьковской области была связана с активностью российских «шахедов». Ее объявили в 21:00, когда беспилотники находились у админграницы Харьковщины и Донетчины. БПЛА перемещались вдоль Харьковской области на север и запад. Параллельно активность проявляла тактическая авиация. В результате отбой дали в 00:12. Но в течение ночи тревогу объявляли еще дважды: с 00:41 по 01:49  и с 04:26 по 05:30. Оба раза Воздушные силы ВСУ сообщали об активности тактической авиации врага.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 февраля 2024 в 07:37;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".