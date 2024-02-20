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Новое коммунальное предприятие создали на Харьковщине: оно займется питанием

Общество 19:04   20.02.2024
Елена Нагорная
Новое коммунальное предприятие создали на Харьковщине: оно займется питанием Фото: Олег Синегубов

Создание нового коммунального предприятия «Областной комбинат питания» поддержали на сессии Харьковского облсовета 20 февраля.

Как сообщает пресс-служба облсовета, также была одобрена региональная программа «Качественное и полезное питание в учреждениях Харьковщины», которая была разработана в рамках реформы системы питания в учреждениях образования, культуры, спорта, здравоохранения и соцзащиты.

Управлять работой нового КП будет департамент науки и образования ХОВА. Основные виды деятельности предприятия следующие:

Глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко напомнила, что в городе Лозовая в сотрудничестве с фондом американского филантропа Говарда Баффета построят вторую в Украине фабрику-кухню, цель которой — обеспечить здоровым питанием детей в нескольких громадах области.

В декабре 2023 года начальник ХОВА Олег Синегубов принял участие в открытии первой фабрики-кухни в городе Буча Киевской области. Тогда он сообщил, что такое же предприятие на Харьковщине будет централизованно готовить пищу для 14 тысяч детей из 86 учебных заведений Лозовской и Близнюковской громад.

Читайте также: Синегубов заложил фабрику-кухню в Буче: следующая будет на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 февраля 2024 в 19:04;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Создание нового коммунального предприятия «Областной комбинат питания» поддержали на сессии Харьковского облсовета".