На Харьковщине создают очередное коммунальное предприятие: чем займется

На ближайшей сессии Харьковского облсовета депутатам предложат проголосовать за создание КП «Харьковский областной комбинат питания». Соответствующий проект решения уже опубликовали в базе данных облсовета.

«Наличие решения Харьковского областного совета «О создании Коммунального предприятия «Харьковский областной комбинат питания» Харьковского областного совета» будет способствовать: реализации реформы системы питания в учебных заведениях, которая введена в Украине; обеспечению полноценного, качественного и полезного питания в заведениях образования, культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты населения области в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями», — пояснила директор департамента науки и образования ХОВА Ольга Безпалова в записке к проекту решения.

Управлять работой нового КП будет департамент науки и образования ХОВА. В статуте предприятия прописали основные виды его деятельности. Они следующие.

Напомним, в декабре 2023 года начальник ХОВА Олег Синегубов принял участие в открытии фабрики-кухни в городе Буча Киевской области. Тогда он сообщил, что подобный проект должны реализовать на Харьковщине.

«В перспективе предприятие на Харьковщине будет централизованно готовить качественную здоровую пищу сразу для 86 учебных заведений Лозовской и Близнюковской громад, а это почти 14 тысяч детей», — анонсировал тогда Синегубов.