На Харьковщине создают очередное коммунальное предприятие: чем займется
На ближайшей сессии Харьковского облсовета депутатам предложат проголосовать за создание КП «Харьковский областной комбинат питания». Соответствующий проект решения уже опубликовали в базе данных облсовета.
«Наличие решения Харьковского областного совета «О создании Коммунального предприятия «Харьковский областной комбинат питания» Харьковского областного совета» будет способствовать: реализации реформы системы питания в учебных заведениях, которая введена в Украине; обеспечению полноценного, качественного и полезного питания в заведениях образования, культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты населения области в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями», — пояснила директор департамента науки и образования ХОВА Ольга Безпалова в записке к проекту решения.
Управлять работой нового КП будет департамент науки и образования ХОВА. В статуте предприятия прописали основные виды его деятельности. Они следующие.
Напомним, в декабре 2023 года начальник ХОВА Олег Синегубов принял участие в открытии фабрики-кухни в городе Буча Киевской области. Тогда он сообщил, что подобный проект должны реализовать на Харьковщине.
«В перспективе предприятие на Харьковщине будет централизованно готовить качественную здоровую пищу сразу для 86 учебных заведений Лозовской и Близнюковской громад, а это почти 14 тысяч детей», — анонсировал тогда Синегубов.
Читайте также: Синегубов заложил фабрику-кухню в Буче: следующая будет на Харьковщине
Новости по теме:
- Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: коммунальное предприятие, новости Харькова, проект, сесія, сессия, Харьковский облсовет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Харьковщине создают очередное коммунальное предприятие: чем займется»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 10:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На ближайшей сессии Харьковского облсовета депутатам предложат проголосовать за создание КП «Харьковский областной комбинат питания». Соответствующий проект решения уже опубликовали в базе данных облсовета".