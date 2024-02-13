Live
  • Вт 13.02.2024
    • Харків
  •   +6°С
  • USD 37.9
  • EUR 40.81

На Харківщині створюють чергове комунальне підприємство: чим займеться

Політика 10:01   13.02.2024
Оксана Горун
На Харківщині створюють чергове комунальне підприємство: чим займеться

На найближчій сесії Харківської облради депутатам запропонують проголосувати за створення КП “Харківський обласний комбінат харчування”. Відповідний проєкт рішення вже опублікували в базі даних облради.

Наявність рішення Харківської обласної ради «Про створення Комунального підприємства “Харківський обласний комбінат харчування” Харківської обласної ради” сприятиме: реалізації реформи системи харчування в закладах освіти, що запроваджена в Україні;   забезпеченню повноцінного, якісного та корисного харчування у закладах освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення області відповідно до санітарно-гігієнічних вимог“, – пояснила директорка департаменту науки та освіти ХОВА Ольга Безпалова у записці до проєкту рішення.

Керуватиме роботою нового КП департамент науки та освіти ХОВА. У статуті підприємства прописали основні види діяльності. Вони такі.

Комбінат харчування - статут

Нагадаємо, у грудні 2023 року начальник ХОВА Олег Синєгубов взяв участь у відкритті фабрики-кухні у місті Буча Київської області. Тоді він повідомив, що такий проєкт мають реалізувати на Харківщині.

“У перспективі підприємство на Харківщині буде централізовано готувати якісну здорову їжу одразу для 86 закладів освіти Лозівської та Близнюківської громад, а це майже 14 тисяч дітей”, – анонсував тоді Синєгубов.

Читайте також: Синєгубов заклав фабрику-кухню у Бучі: наступна буде на Харківщині

Автор: Оксана Горун
Популярно
Працюють 6 підстанцій з 11: на Харківщині повертають світло в прикордонне село
Працюють 6 підстанцій з 11: на Харківщині повертають світло в прикордонне село
13.02.2024, 10:38
Сирський вважає Харків рідним містом: що пов’язує з ним Головкома ЗСУ
Сирський вважає Харків рідним містом: що пов’язує з ним Головкома ЗСУ
13.02.2024, 07:56
Загинули двоє, є поранені: нові дані про обстріл Харківщини
Загинули двоє, є поранені: нові дані про обстріл Харківщини
13.02.2024, 10:20
На Харківщині створюють чергове комунальне підприємство: чим займеться
На Харківщині створюють чергове комунальне підприємство: чим займеться
13.02.2024, 10:01
У Харків йдуть морози: температура буде нижчою за мінус 10
У Харків йдуть морози: температура буде нижчою за мінус 10
13.02.2024, 09:38
Головні новини Харкова 13.02: двоє загиблих, поранені, перейменування, морози
Головні новини Харкова 13.02: двоє загиблих, поранені, перейменування, морози
13.02.2024, 10:27

Новини за темою:

18:06
На хабарі в 39 тисяч грн погорів директор комунального підприємства у Харкові

Ви читали новину: «На Харківщині створюють чергове комунальне підприємство: чим займеться»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 10:01;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На найближчій сесії Харківської облради депутатам запропонують проголосувати за створення КП “Харківський обласний комбінат харчування”. Відповідний проєкт рішення вже опублікували в базі даних облради".