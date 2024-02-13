На Харківщині створюють чергове комунальне підприємство: чим займеться

На найближчій сесії Харківської облради депутатам запропонують проголосувати за створення КП “Харківський обласний комбінат харчування”. Відповідний проєкт рішення вже опублікували в базі даних облради.

“Наявність рішення Харківської обласної ради «Про створення Комунального підприємства “Харківський обласний комбінат харчування” Харківської обласної ради” сприятиме: реалізації реформи системи харчування в закладах освіти, що запроваджена в Україні; забезпеченню повноцінного, якісного та корисного харчування у закладах освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення області відповідно до санітарно-гігієнічних вимог“, – пояснила директорка департаменту науки та освіти ХОВА Ольга Безпалова у записці до проєкту рішення.

Керуватиме роботою нового КП департамент науки та освіти ХОВА. У статуті підприємства прописали основні види діяльності. Вони такі.

Нагадаємо, у грудні 2023 року начальник ХОВА Олег Синєгубов взяв участь у відкритті фабрики-кухні у місті Буча Київської області. Тоді він повідомив, що такий проєкт мають реалізувати на Харківщині.

“У перспективі підприємство на Харківщині буде централізовано готувати якісну здорову їжу одразу для 86 закладів освіти Лозівської та Близнюківської громад, а це майже 14 тисяч дітей”, – анонсував тоді Синєгубов.