Синєгубов заклав будівництво фабрики-кухні в Бучі: наступна буде на Харківщині

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов 10 квітня підписав меморандум із фондом американського бізнесмена та філантропа Говарда Баффета та мером Лозової Сергієм Зеленським про будівництво у Лозовій другої в Україні фабрики-кухні.

Меморандум підписали на Київщині, у місті Буча, де було дано старт будівництву першої фабрики-кухні, розповів голова ХОВА.

За словами Синєгубова, проєкт є частиною реформи шкільного харчування та реалізується за підтримки Говарда Баффета.

“Після урочистого старту будівництва на зустрічі за участю заступника керівника Офісу президента Олексія Кулеби обговорили перспективи цього проєкту на Харківщині. Адже наступна фабрика-кухня буде зведена найближчим часом у Лозовій”, – зазначив Синєгубов.

Фабрики-кухні дозволять централізовано готувати їжу відразу для багатьох шкіл та дитсадків, а використання сучасних технологій дозволить забезпечити високу якість харчування, додав голова ХОВА.