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Синегубов заложил фабрику-кухню в Буче: следующая будет на Харьковщине

Общество 21:05   10.04.2023
Елена Нагорная
Синегубов заложил фабрику-кухню в Буче: следующая будет на Харьковщине Фото: Олег Синегубов

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов 10 апреля подписал меморандум с фондом американского бизнесмена и филантропа Говарда Баффета и мэром Лозовой Сергеем Зеленским о строительстве в Лозовой второй в Украине фабрики-кухни.

Меморандум подписали на Киевщине, в городе Буча, где был дан старт строительству первой фабрики-кухни, рассказал глава ХОВА.

По словам Синегубова, проект является частью реформы школьного питания и реализуется при поддержке  Говарда Баффета.

«После торжественного старта строительства на встрече с участием заместителя руководителя Офиса президента Алексея Кулебы обсудили перспективы этого проекта на Харьковщине. Ведь следующая фабрика-кухня будет возведена в ближайшее время в Лозовой», — отметил Синегубов.

Фабрики-кухни позволят централизованно готовить пищу сразу для многих школ и детских садов, а использование современных технологий позволит обеспечить высокое качество питания, добавил глава ХОВА.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 21:05;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов 10 апреля подписал меморандум с фондом американского бизнесмена и филантропа Говарда Баффета и мэром Лозовой Сергеем Зеленским о строительстве в Лозовой второй в Украине фабрики-кухни.".