Синегубов заложил фабрику-кухню в Буче: следующая будет на Харьковщине
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов 10 апреля подписал меморандум с фондом американского бизнесмена и филантропа Говарда Баффета и мэром Лозовой Сергеем Зеленским о строительстве в Лозовой второй в Украине фабрики-кухни.
Меморандум подписали на Киевщине, в городе Буча, где был дан старт строительству первой фабрики-кухни, рассказал глава ХОВА.
По словам Синегубова, проект является частью реформы школьного питания и реализуется при поддержке Говарда Баффета.
«После торжественного старта строительства на встрече с участием заместителя руководителя Офиса президента Алексея Кулебы обсудили перспективы этого проекта на Харьковщине. Ведь следующая фабрика-кухня будет возведена в ближайшее время в Лозовой», — отметил Синегубов.
Фабрики-кухни позволят централизованно готовить пищу сразу для многих школ и детских садов, а использование современных технологий позволит обеспечить высокое качество питания, добавил глава ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 21:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов 10 апреля подписал меморандум с фондом американского бизнесмена и филантропа Говарда Баффета и мэром Лозовой Сергеем Зеленским о строительстве в Лозовой второй в Украине фабрики-кухни.".