Синегубов заложил фабрику-кухню в Буче: следующая будет на Харьковщине

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов 10 апреля подписал меморандум с фондом американского бизнесмена и филантропа Говарда Баффета и мэром Лозовой Сергеем Зеленским о строительстве в Лозовой второй в Украине фабрики-кухни.

Меморандум подписали на Киевщине, в городе Буча, где был дан старт строительству первой фабрики-кухни, рассказал глава ХОВА.

По словам Синегубова, проект является частью реформы школьного питания и реализуется при поддержке Говарда Баффета.

«После торжественного старта строительства на встрече с участием заместителя руководителя Офиса президента Алексея Кулебы обсудили перспективы этого проекта на Харьковщине. Ведь следующая фабрика-кухня будет возведена в ближайшее время в Лозовой», — отметил Синегубов.

Фабрики-кухни позволят централизованно готовить пищу сразу для многих школ и детских садов, а использование современных технологий позволит обеспечить высокое качество питания, добавил глава ХОВА.