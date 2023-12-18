Синєгубов у Бучі відкрив те, що невдовзі з’явиться на Харківщині (фото, відео)
Начальник ХОВА Олег Синєгубов взяв участь у відкритті фабрики-кухні у місті Буча Київської області. Такий самий проєкт мають реалізувати у Лозівській громаді на Харківщині.
“У перспективі підприємство на Харківщині буде централізовано готувати якісну здорову їжу одразу для 86 закладів освіти Лозівської та Близнюківської громад, а це майже 14 тисяч дітей”, — пише начальник ХОВА в телеграмі.
Фото: Олег Синєгубов
Відео: Олена Зеленська
Нагадаємо, меморандум із фондом американського бізнесмена та філантропа Говарда Баффета та мером Лозової Сергієм Зеленським щодо будівництва в Лозовій другої в Україні фабрики-кухні Синєгубов підписав 10 квітня 2023 року. Проєкт є частиною реформи шкільного харчування та реалізується за підтримки Баффета.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: баффет, Буча, Лозовая, синєгубов, фабрика-кухня;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2023 в 20:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов взяв участь у відкритті фабрики-кухні у місті Буча Київської області. Такий самий проєкт мають реалізувати у Лозівській громаді на Харківщині.".