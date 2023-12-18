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Синєгубов у Бучі відкрив те, що невдовзі з’явиться на Харківщині (фото, відео)

Суспільство 20:34   18.12.2023
Олена Нагорна
Синєгубов у Бучі відкрив те, що невдовзі з’явиться на Харківщині (фото, відео)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов взяв участь у відкритті фабрики-кухні у місті Буча Київської області. Такий самий проєкт мають реалізувати у Лозівській громаді на Харківщині.

“У перспективі підприємство на Харківщині буде централізовано готувати якісну здорову їжу одразу для 86 закладів освіти Лозівської та Близнюківської громад, а це майже 14 тисяч дітей”, — пише начальник ХОВА в телеграмі.


Фото: Олег Синєгубов

Відео: Олена Зеленська

Нагадаємо, меморандум із фондом американського бізнесмена та філантропа Говарда Баффета та мером Лозової Сергієм Зеленським щодо будівництва в Лозовій другої в Україні фабрики-кухні Синєгубов підписав 10 квітня 2023 року. Проєкт є частиною реформи шкільного харчування та реалізується за підтримки Баффета.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2023 в 20:34;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов взяв участь у відкритті фабрики-кухні у місті Буча Київської області. Такий самий проєкт мають реалізувати у Лозівській громаді на Харківщині.".