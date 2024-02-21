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Друга в Україні фабрика-кухня відкриється на Харківщині – Синєгубов (фото)

Суспільство 16:46   21.02.2024
Оксана Якушко

Депутати Харківської облради підтримали на сесії створення комунального підприємства «Обласний комбінат-харчування». Так на Харківщині продовжують реалізовувати проєкт «Фабрика кухня», який підтримують перша леді України Олена Зеленська та відомий філантроп Говард Баффет, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Створення цього КП необхідно, щоб забезпечити харчування в різних установах, незалежно від форм власності, діяльності у сфері торгівлі, а також централізації організаційних процесів.

«Першою фабрика-кухня відкрилась у Бучі. Наступна буде саме на Харківщині. 86 закладів освіти Лозівської та Близнюківської громад, а це майже 14 тисяч учнів, будуть забезпечені здоровим і якісним харчуванням», – розповів Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2024 в 16:46;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутати Харківської облради підтримали на сесії створення комунального підприємства «Обласний комбінат-харчування». Так на Харківщині продовжують реалізовувати проєкт «Фабрика кухня», який підтримують перша леді України Олена Зеленська та відомий філантроп Говард Баффет, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".