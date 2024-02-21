Вторая в Украине фабрика-кухня откроется на Харьковщине – Синегубов (фото)

Депутаты Харьковского облсовета на сессии поддержали создание коммунального предприятия «Обласний комбінат-харчування». Так на Харьковщине продолжают реализовывать проект «Фабрика кухня», который поддерживают первая леди Украины Елена Зеленская и известный филантроп Говард Баффет, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Создание этого КП необходимо, чтобы обеспечить питание в различных учреждениях, независимо от форм собственности, деятельности в сфере торговли, а также централизации организационных процессов.

«Первая фабрика-кухня открылась в Буче. Следующая будет именно в Харьковской области. 86 учебных заведений Лозовской и Близнюковской громады, а это почти 14 тысяч учеников, будут обеспечены здоровым и качественным питанием», — рассказал Синегубов.