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Вторая в Украине фабрика-кухня откроется на Харьковщине – Синегубов (фото)

Общество 16:46   21.02.2024
Оксана Якушко

Депутаты Харьковского облсовета на сессии поддержали создание коммунального предприятия «Обласний комбінат-харчування». Так на Харьковщине продолжают реализовывать проект «Фабрика кухня», который поддерживают первая леди Украины Елена Зеленская и известный филантроп Говард Баффет, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Создание этого КП необходимо, чтобы обеспечить питание в различных учреждениях, независимо от форм собственности, деятельности в сфере торговли, а также централизации организационных процессов.

«Первая фабрика-кухня открылась в Буче. Следующая будет именно в Харьковской области. 86 учебных заведений Лозовской и Близнюковской громады, а это почти 14 тысяч учеников, будут обеспечены здоровым и качественным питанием», — рассказал Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 февраля 2024 в 16:46;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутаты Харьковского облсовета на сессии поддержали создание коммунального предприятия «Обласний комбінат-харчування». Так на Харьковщине продолжают реализовывать проект «Фабрика кухня», который поддерживают первая леди Украины Елена Зеленская и известный филантроп Говард Баффет, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".