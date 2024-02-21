Вторая в Украине фабрика-кухня откроется на Харьковщине – Синегубов (фото)
Депутаты Харьковского облсовета на сессии поддержали создание коммунального предприятия «Обласний комбінат-харчування». Так на Харьковщине продолжают реализовывать проект «Фабрика кухня», который поддерживают первая леди Украины Елена Зеленская и известный филантроп Говард Баффет, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Создание этого КП необходимо, чтобы обеспечить питание в различных учреждениях, независимо от форм собственности, деятельности в сфере торговли, а также централизации организационных процессов.
«Первая фабрика-кухня открылась в Буче. Следующая будет именно в Харьковской области. 86 учебных заведений Лозовской и Близнюковской громады, а это почти 14 тысяч учеников, будут обеспечены здоровым и качественным питанием», — рассказал Синегубов.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: говард баффет, Олег Синегубов, фабрика-кухня, Харьковский облсовет, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2024 в 16:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутаты Харьковского облсовета на сессии поддержали создание коммунального предприятия «Обласний комбінат-харчування». Так на Харьковщине продолжают реализовывать проект «Фабрика кухня», который поддерживают первая леди Украины Елена Зеленская и известный филантроп Говард Баффет, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".