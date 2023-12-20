Американский филантроп собирал аграриев Харьковщины и других областей (видео)
Из 1,2 миллиона гектаров земель сельскохозяйственного назначения в Харьковской области 570 тысяч нуждаются в обследовании и разминировании. Предварительно, российские оккупанты нанесли ущерб сельхозпредприятиям области на более чем 18 миллиардов гривен.
Об этом начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил по итогам конференции аграриев Victory Harvest, которая состоялась в Киеве под патронатом американского бизнесмена и филантропа Говарда Баффетта.
По словам Синегубова, сейчас подразделения ГСЧС зачистили 8600 гектаров территории. Разминирование продолжается ежедневно, но имеющихся ресурсов крайне недостаточно.
«Харьковщина имеет очень большой запрос на увеличение количества саперов и комплектование их современной техникой и оборудованием. Это будет ресурс, который мы сначала задействуем для зачистки нашего региона, а затем — других областей Украины», — отметил начальник ХОВА.
Видео: ХОВА
Говард Баффетт, как пишет пресс-служба ХОВА, с первых дней войны помогает Харьковской области, предоставляя финансовую и техническую поддержку, лично посещает регион. При содействии его фонда и международной организации MERCY CORPS домохозяйства и малые фермеры получили гранты до 3 тысяч долларов на восстановление деятельности. А также финансовая поддержка малых и средних сельхозпредприятий на сумму в 75 тысяч долларов.
«Я видел горящие поля, Россия уничтожала инфраструктуру, элеваторы, оборудование, а что-то просто украла. Мы поняли, что комбайны и тракторы — это именно то, что нужно аграриям, прежде всего для замены утраченных», — сказал Говард Баффетт.
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 22:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из 1,2 миллиона гектаров земель сельскохозяйственного назначения в Харьковской области 570 тысяч нуждаются в обследовании и разминировании. Предварительно, российские оккупанты нанесли ущерб сельхозпредприятиям области на более чем 18 миллиардов гривен.".