Американський філантроп збирав аграріїв Харківщини та інших областей (відео)
З 1,2 мільйона гектарів земель сільськогосподарського призначення у Харківській області 570 тисяч потребують обстеження та розмінування. Попередньо російські окупанти завдали збитків сільгосппідприємствам області на понад 18 мільярдів гривень.
Про це начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив за підсумками конференції аграріїв Victory Harvest, яка відбулася у Києві під патронатом американського бізнесмена та філантропа Говарда Баффетта.
За словами Синєгубова, наразі підрозділи ДСНС зачистили 8600 гектарів території. Розмінування триває щодня, але наявних ресурсів украй недостатньо.
“Харківщина має дуже великий запит на збільшення кількості саперів і комплектування їх сучасною технікою та обладнанням. Це буде ресурс, який ми спочатку задіємо для зачистки нашого регіону, а потім — інших областей України“, – зазначив начальник ХОВА.
Відео: ХОВА
Говард Баффетт, як пише пресслужба ХОВА, з перших днів війни допомагає Харківській області, надаючи фінансову та технічну підтримку, особисто відвідує регіон. За сприяння його фонду та міжнародної організації MERCY CORPS, домогосподарства та малі фермери змогли отримати гранти до 3 тисяч доларів на відновлення діяльності. А також фінансова підтримка малих та середніх сільгосппідприємств на суму в 75 тисяч доларів.
“Я бачив поля, що палають, Росія нищила інфраструктуру, елеватори, обладнання, а щось просто вкрала. Ми зрозуміли, що комбайни і трактори — це саме те, що потрібно аграріям, насамперед для заміни втрачених“, – сказав Говард Баффетт.
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- Категорії: Політика, Суспільство, Україна, Харків; Теги: аграрии, баффетт, земли, розмінування, синєгубов, Харків;
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 1,2 мільйона гектарів земель сільськогосподарського призначення у Харківській області 570 тисяч потребують обстеження та розмінування. Попередньо російські окупанти завдали збитків сільгосппідприємствам області на понад 18 мільярдів гривень.".