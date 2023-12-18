Синегубов в Буче открыл то, что вскоре появится на Харьковщине (фото, видео)

Начальник ХОВА Олег Синегубов принял участие в открытии фабрики-кухни в городе Буча Киевской области. Такой же проект должны реализовать в Лозовской громаде на Харьковщине.

«В перспективе предприятие на Харьковщине будет централизованно готовить качественную здоровую пищу сразу для 86 учебных заведений Лозовской и Близнюковской громад, а это почти 14 тысяч детей», — пишет начальник ХОВА в Telegram.



Фото: Олег Синегубов

Видео: Елена Зеленская

Напомним, меморандум с фондом американского бизнесмена и филантропа Говарда Баффета и мэром Лозовой Сергеем Зеленским о строительстве в Лозовой второй в Украине фабрики-кухни Синегубов подписал 10 апреля 2023 года. Проект является частью реформы школьного питания и реализуется при поддержке Баффета.