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Синегубов в Буче открыл то, что вскоре появится на Харьковщине (фото, видео)

Общество 20:34   18.12.2023
Елена Нагорная
Синегубов в Буче открыл то, что вскоре появится на Харьковщине (фото, видео) Фото: Олег Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов принял участие в открытии фабрики-кухни в городе Буча Киевской области. Такой же проект должны реализовать в Лозовской громаде на Харьковщине.

«В перспективе предприятие на Харьковщине будет централизованно готовить качественную здоровую пищу сразу для 86 учебных заведений Лозовской и Близнюковской громад, а это почти 14 тысяч детей», — пишет начальник ХОВА в Telegram.


Фото: Олег Синегубов

Видео: Елена Зеленская

Напомним, меморандум с фондом американского бизнесмена и филантропа Говарда Баффета и мэром Лозовой Сергеем Зеленским о строительстве в Лозовой второй в Украине фабрики-кухни Синегубов подписал 10 апреля 2023 года. Проект является частью реформы школьного питания и реализуется при поддержке Баффета.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 20:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов принял участие в открытии фабрики-кухни в городе Буча Киевской области. Такой же проект должны реализовать в Лозовской громаде на Харьковщине.".