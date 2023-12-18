Синегубов в Буче открыл то, что вскоре появится на Харьковщине (фото, видео)
Фото: Олег Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов принял участие в открытии фабрики-кухни в городе Буча Киевской области. Такой же проект должны реализовать в Лозовской громаде на Харьковщине.
«В перспективе предприятие на Харьковщине будет централизованно готовить качественную здоровую пищу сразу для 86 учебных заведений Лозовской и Близнюковской громад, а это почти 14 тысяч детей», — пишет начальник ХОВА в Telegram.
Фото: Олег Синегубов
Видео: Елена Зеленская
Напомним, меморандум с фондом американского бизнесмена и филантропа Говарда Баффета и мэром Лозовой Сергеем Зеленским о строительстве в Лозовой второй в Украине фабрики-кухни Синегубов подписал 10 апреля 2023 года. Проект является частью реформы школьного питания и реализуется при поддержке Баффета.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: баффет, Буча, Лозовая, синєгубов, фабрика-кухня;
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 20:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов принял участие в открытии фабрики-кухни в городе Буча Киевской области. Такой же проект должны реализовать в Лозовской громаде на Харьковщине.".