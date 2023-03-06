Філантроп зі США готовий інвестувати в дороги та мости Харківщини – Синєгубов
Благодійний фонд американського бізнесмена та філантропа Говарда Баффета готовий інвестувати у відновлення доріг та мостів Харківської області, які були зруйновані чи зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів та бойових дій.
Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов написав у Telegram.
“Ми вже залучаємо міжнародні інвестиції. Вчора мав розмову з Говардом Баффетом з приводу його фонду і вкладення у відновлення дорожньої інфраструктури Харківщини. Це будуть мостові переправи. Це все узгоджено з міністерством інфраструктури та регіонального розвитку. Крім того, в нас заплановані ще низка проєктів саме під міжнародні інвестиції”, – розповів голова ХОВА в етері національного телемарафону.
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Також Синегубов повідомив, що майже готові кілька проєктів щодо відновлення багатоквартирних будинків та прилеглої інфраструктури в Ізюмі.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2023 в 21:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Благодійний фонд американського бізнесмена та філантропа Говарда Баффета готовий інвестувати у відновлення доріг та мостів Харківської області, які були зруйновані чи зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів та бойових дій.".