Филантроп из США готов инвестировать в дороги и мосты Харьковщины — Синегубов

Благотворительный фонд американского бизнесмена и филантропа Говарда Баффета готов инвестировать в восстановление дорог и мостов Харьковской области, которые были разрушены или получили повреждения в результате обстрелов и боевых действий.

Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов написал в Telegram.

«Мы уже привлекаем международные инвестиции. Вчера разговаривал с Говардом Баффетом по поводу его фонда и вложения в восстановление дорожной инфраструктуры Харьковщины. Это будут мостовые переправы. Это все согласовано с министерством инфраструктуры и регионального развития. Кроме того, у нас запланирован еще ряд проектов именно под международные инвестиции», — рассказал глава ХОВА в эфире национального телемарафона.

Также Синегубов сообщил, что почти готовы несколько проектов по восстановлению многоквартирных домов и прилегающей инфраструктуры в Изюме.