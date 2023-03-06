Филантроп из США готов инвестировать в дороги и мосты Харьковщины — Синегубов
Благотворительный фонд американского бизнесмена и филантропа Говарда Баффета готов инвестировать в восстановление дорог и мостов Харьковской области, которые были разрушены или получили повреждения в результате обстрелов и боевых действий.
Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов написал в Telegram.
«Мы уже привлекаем международные инвестиции. Вчера разговаривал с Говардом Баффетом по поводу его фонда и вложения в восстановление дорожной инфраструктуры Харьковщины. Это будут мостовые переправы. Это все согласовано с министерством инфраструктуры и регионального развития. Кроме того, у нас запланирован еще ряд проектов именно под международные инвестиции», — рассказал глава ХОВА в эфире национального телемарафона.
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Также Синегубов сообщил, что почти готовы несколько проектов по восстановлению многоквартирных домов и прилегающей инфраструктуры в Изюме.
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2023 в 21:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Благотворительный фонд американского бизнесмена и филантропа Говарда Баффета готов инвестировать в восстановление дорог и мостов Харьковской области, которые были разрушены или получили повреждения в результате обстрелов и боевых действий.".