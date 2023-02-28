На Харьковщине готово 70% проектов для полноценного восстановления 24 мостов
Строительство новых мостов на месте взорванных при обороне и разрушенных армией РФ начнется как только будет готова вся документация и получены согласования, сообщили в Службе автомобильных дорог (САД).
«Специалисты Службы автомобильных дорог совместно с подрядными организациями, в кратчайшие сроки организовали разработку рабочих проектов по полноценному восстановлению 24 сооружений. Даже, несмотря на сложность проведения проектно-изыскательских работ в военное время, более 70% проектов уже разработано», — проинформировала пресс-служба САД в Харьковской области.
Восстановление начнется после того, как документацию согласуют профильные структуры.
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«В результате боевых действий на территории Харьковской области было разрушено 25 мостов, находящихся на балансе Службы автомобильных дорог. В настоящее время на деоккупированной Харьковщине функционирует 18 временных переправ в объезд разрушенных мостов и восстановлен проезд еще на одном искусственном сооружении», — привели статистику дорожники.
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2023 в 08:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Строительство новых мостов на месте взорванных при обороне и разрушенных армией РФ начнется как только будет готова вся документация и получены согласования, сообщили в Службе автомобильных дорог (САД)".