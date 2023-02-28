На Харьковщине готово 70% проектов для полноценного восстановления 24 мостов

Строительство новых мостов на месте взорванных при обороне и разрушенных армией РФ начнется как только будет готова вся документация и получены согласования, сообщили в Службе автомобильных дорог (САД).

«Специалисты Службы автомобильных дорог совместно с подрядными организациями, в кратчайшие сроки организовали разработку рабочих проектов по полноценному восстановлению 24 сооружений. Даже, несмотря на сложность проведения проектно-изыскательских работ в военное время, более 70% проектов уже разработано», — проинформировала пресс-служба САД в Харьковской области.

Восстановление начнется после того, как документацию согласуют профильные структуры.

«В результате боевых действий на территории Харьковской области было разрушено 25 мостов, находящихся на балансе Службы автомобильных дорог. В настоящее время на деоккупированной Харьковщине функционирует 18 временных переправ в объезд разрушенных мостов и восстановлен проезд еще на одном искусственном сооружении», — привели статистику дорожники.