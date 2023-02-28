На Харківщині готові 70% проєктів для повноцінного відновлення 24 мостів
Будівництво нових мостів на місці підірваних при обороні та зруйнованих армією РФ розпочнеться як тільки буде виготовлена вся документація та отримані погодження, повідомили у Службі автомобільних доріг (САД).
“Фахівці Служби автомобільних доріг сумісно з підрядними організаціями, в найкоротші терміни організували розроблення робочих проєктів з повноцінного відновлення 24 споруд. Навіть попри складність проведення проєктно-вишукувальних робіт у воєнний час, понад 70% проєктів вже розроблено”, – поінформувала пресслужба САД у Харківській області.
Відновлення розпочнеться після того, як документацію узгодять профільні структури.
Читайте також: У Харкові відновили електропостачання на Великій Данилівці (фото)
“Внаслідок бойових дій на території Харківської області було зруйновано 25 мостів, що перебувають на балансі Служби автомобільних доріг. Наразі на деокупованій Харківщині функціонує 18 тимчасових переправ в об’їзд зруйнованих мостів та відновлено проїзд ще на одній штучній споруді”, – навели статистику шляховики.
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині готові 70% проєктів для повноцінного відновлення 24 мостів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2023 в 08:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будівництво нових мостів на місці підірваних при обороні та зруйнованих армією РФ розпочнеться як тільки буде виготовлена вся документація та отримані погодження, повідомили у Службі автомобільних доріг (САД)".