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На Харківщині готові 70% проєктів для повноцінного відновлення 24 мостів

Суспільство 08:10   28.02.2023
Оксана Горун
На Харківщині готові 70% проєктів для повноцінного відновлення 24 мостів

Будівництво нових мостів на місці підірваних при обороні та зруйнованих армією РФ розпочнеться як тільки буде виготовлена вся документація та отримані погодження, повідомили у Службі автомобільних доріг (САД).

“Фахівці Служби автомобільних доріг сумісно з підрядними організаціями, в найкоротші терміни організували розроблення робочих проєктів з повноцінного відновлення 24 споруд. Навіть попри складність проведення проєктно-вишукувальних робіт у воєнний час, понад 70% проєктів вже розроблено”, – поінформувала пресслужба САД у Харківській області.

Руїни мостів на Харківщині

Відновлення розпочнеться після того, як документацію узгодять профільні структури.

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“Внаслідок бойових дій на території Харківської області було зруйновано 25 мостів, що перебувають на балансі Служби автомобільних доріг. Наразі на деокупованій Харківщині функціонує 18 тимчасових переправ в об’їзд зруйнованих мостів та відновлено проїзд ще на одній штучній споруді”, – навели статистику шляховики.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2023 в 08:10;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будівництво нових мостів на місці підірваних при обороні та зруйнованих армією РФ розпочнеться як тільки буде виготовлена вся документація та отримані погодження, повідомили у Службі автомобільних доріг (САД)".