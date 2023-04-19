Харківщина отримала генератори від Говарда Баффета: куди їх розподілять

42 генератори, переданих Харківській області американським бізнесменом та філантропом Говардом Баффетом, забезпечуватимуть роботу об’єктів критичної інфраструктури, закладів культури, медичних та соціальних установ.

Загалом область отримала 36 генераторів потужністю 70 кВт, а також 6 – по 110 кВт. Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації.

«Дуже вдячні за особисте сприяння та допомогу Говарда Баффета. Це обладнання дозволить нам забезпечити роботу на різних об’єктах під час аварійних відключень електроенергії, які виникають внаслідок збройної російської агресії», – розповіли у ХОВА.

27 громад з семи районів Харківщини отримають необхідні генератори. Зокрема, деокуповані: Дергачівська, Малоданилівська, Липецька, Вільхівська, Роганська, Балаклійська, Ізюмська, Борівська, Барвінківська, Вільхуватська, Вовчанська та Оскільська громади.