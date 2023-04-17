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Харківські ДСНСники отримали від Німеччини транспорт для евакуації (сюжет)

Репортаж 18:27   17.04.2023
Павло Велицький
Олена Нагорна
Харківські ДСНСники отримали від Німеччини транспорт для евакуації (сюжет)

Харківський гарнізон ДСНС отримав п’ять мікроавтобусів: два вантажно-пасажирські та три пасажирські. Їх придбали коштом Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини та за сприяння Федерального агентства з технічної допомоги Німеччини.

Цей транспорт використовуватиметься для евакуації цивільних та перевезення рятувальників до місць надзвичайних ситуацій, повідомляє кореспондент МГ “Об’єктив”.

Олександр Волобуєв, начальник ГУ ДСНС України в Харківській області
Така техніка повинна бути в одному місці, щоб оперативно виїжджати й щоб проводити всі заходи і з евакуації, і з доставлення особового складу на місце надзвичайної ситуації. Два автомобілі будуть в аварійно-рятувальному загоні, один – у Головному управлінні та два – в Харківському районі.

За час війни підрозділи ДСНС у Харківській області втратили близько 50 одиниць техніки. Тому рятувальники постійно потребують поповнення автопарку.

Олександр Волобуєв, начальник ГУ ДСНС України в Харківській області
Близько 50 одиниць, яка в різному ступені важкості побита. У нас були випадки, коли прямим наведенням били. Коли тільки завдяки Богу особовий склад не загинув. У нас було таке, що і піротехнічна техніка, і наша аварійно-рятувальна техніка, на жаль, розбивалася. На даний час вона не в бойовому розрахунку.

Передача техніки Німеччиною рятувальникам Харківщини розпочалася з початку повномасштабного вторгнення. Бійці ДСНС вже отримали цистерну, тягач, генератори та інший автотранспорт.

Тетяна Гавриш, почесна консулка Федеративної Республіки Німеччина у Харкові
Є запит від німецьких колег навіть на навчання за участю наших пожежників, наших рятувальників. Бо рівень їхнього досвіду, рівень професійних навичок є надвисоким. Я б хотіла сказати, що насправді Німеччина робить дуже багато, чого ми навіть не знаємо. Я сподіваюсь, що ми будемо рухатись далі. Ми маємо запит на те, що є дефіцит комунальної техніки в деокупованих громадах. І ми будемо намагатися в тому числі й цей запит задовольнити.

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Автор: Павло Велицький, Олена Нагорна

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  • Категорії: Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2023 в 18:27;

    • Кореспондент Павло Велицький, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський гарнізон ДСНС отримав п’ять мікроавтобусів: два вантажно-пасажирські та три пасажирські. Їх придбали коштом Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини та за сприяння Федерального агентства з технічної допомоги Німеччини.".