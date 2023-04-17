Примусова евакуація мирного населення на Харківщині буде у двох селах
У селах на півночі Харківського району днями оголосять примусову евакуацію через обстріли із боку рф, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Армія рф продовжує обстрілювати прикордонні та прифронтові міста і села Харківщини. ХОВА наполегливо рекомендує виїхати звідти, першочергово сім’ям із дітьми. На минулому тижні у більш безпечні райони евакуювали 30 дітей. Їхні сім’ї виїхали добровільно. Проте погоджуються далеко не усі, тож до них застосують примусову евакуацію, повідомили в ХОВА.
Олег Синєгубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації:
«Вона нас іде постійно по тим ділянкам, по тим населеним пунктам, де у нас ідуть обстріли. Це північ нашої області: Харківський район, бувший Дергачівський. Там є два населені пункти. Ми зараз думаємо, щоб оголосити там примусову евакуацію. Оскільки є для нас завдання. З деяких населених пунктів ми маємо вивести дітей разом з їх сім’ями. І по Куп’янському напрямку так само. Поки що із всіх населених пунктів, де фактично їдуть вже бойові дії, діти нами евакуйовані. На минулому тижні ми евакуювали 30 дітей. Є у нас плани і на цей тиждень. І відповідно будемо працювати над цим», – зазначив Синєгубов.
На питання, коли будуть застосовувати примусову евакуацію, Синєгубов пояснив:
«Коли люди дослухаються і нам вдається вивозити людей без примусової евакуації, то і оголошувати її сенсу немає. Коли ми вже будемо розуміти що всі важелі впливу нами так вичерпані, і люди все ж таки не хочуть виїжджати, а для нас безпека людини на першому місці, тоді ми будемо приймати рішення щодо примусової евакуації. Дітей, та дорослих, сімей. Тобто фактично, якщо ми розуміємо, наприклад що населений пункт опиняється в сірій зоні, тобто фактично на їх території ведуться активно бойові дії або постійно під обстрілами і там залишається проживати чотири сім’ї (у нас такі факти вже були), то ми, звичайно, що будемо там оголошувати примусову евакуацію, якщо люди не будуть дослухатися і не захочуть виїжджати».
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2023 в 17:39;
Кореспондент Оксана Якушко, Павло Велицький у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селах на півночі Харківського району днями оголосять примусову евакуацію через обстріли із боку рф, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".