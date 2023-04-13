Харківські тероборонівці евакуюють із Бахмута людей та їхніх тварин (відео)

Бійці 228-го батальйону 127-ї окремої бригади сил ТрО не лише знищують ворога, який намагається штурмувати місто Бахмут Донецької області, а й встигають евакуйовувати місцевих мешканців.

Про це повідомили у Telegram-каналі підрозділу.

Як зазначають захисники, евакуація людей із міста 1 квітня через постійні обстріли відбувалася дуже швидко. У безпечне місце вивезли літнє подружжя та їхнього собаку.

“Фортеця Бахмут – найгарячіша ділянка фронту, але там і досі є цивільні люди, які потребують допомоги. Ми працюємо заради нашого майбутнього, заради миру, заради життя нашого українського народу”, – пишуть тероборонівці.

Відео: 127-га бригада ТрО