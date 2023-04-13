Харківські тероборонівці евакуюють із Бахмута людей та їхніх тварин (відео)
Бійці 228-го батальйону 127-ї окремої бригади сил ТрО не лише знищують ворога, який намагається штурмувати місто Бахмут Донецької області, а й встигають евакуйовувати місцевих мешканців.
Про це повідомили у Telegram-каналі підрозділу.
Як зазначають захисники, евакуація людей із міста 1 квітня через постійні обстріли відбувалася дуже швидко. У безпечне місце вивезли літнє подружжя та їхнього собаку.
“Фортеця Бахмут – найгарячіша ділянка фронту, але там і досі є цивільні люди, які потребують допомоги. Ми працюємо заради нашого майбутнього, заради миру, заради життя нашого українського народу”, – пишуть тероборонівці.
Відео: 127-га бригада ТрО
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2023 в 07:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 228-го батальйону 127-ї окремої бригади сил ТрО не лише знищують ворога, який намагається штурмувати місто Бахмут Донецької області, а й встигають евакуйовувати місцевих мешканців.".