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Харківські тероборонівці евакуюють із Бахмута людей та їхніх тварин (відео)

Суспільство 07:42   13.04.2023
Олена Нагорна
Харківські тероборонівці евакуюють із Бахмута людей та їхніх тварин (відео)

Бійці 228-го батальйону 127-ї окремої бригади сил ТрО не лише знищують ворога, який намагається штурмувати місто Бахмут Донецької області, а й встигають евакуйовувати місцевих мешканців.

Про це повідомили у Telegram-каналі підрозділу.

Як зазначають захисники, евакуація людей із міста 1 квітня через постійні обстріли відбувалася дуже швидко. У безпечне місце вивезли літнє подружжя та їхнього собаку.

“Фортеця Бахмут – найгарячіша ділянка фронту, але там і досі є цивільні люди, які потребують допомоги. Ми працюємо заради нашого майбутнього, заради миру, заради життя нашого українського народу”, – пишуть тероборонівці.

Відео: 127-га бригада ТрО

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2023 в 07:42;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 228-го батальйону 127-ї окремої бригади сил ТрО не лише знищують ворога, який намагається штурмувати місто Бахмут Донецької області, а й встигають евакуйовувати місцевих мешканців.".