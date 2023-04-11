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Військовий з Ізюма 9 разів був поранений і стільки ж разів повертався на фронт

Суспільство 22:56   11.04.2023
Олена Нагорна
Військовий з Ізюма 9 разів був поранений і стільки ж разів повертався на фронт

Ізюмчанин Олексій на псевдо «Ірокез» воював контрактником у зоні АТО, потім був рік цивільного життя через проблеми зі здоров’ям, а після повномасштабного вторгнення РФ він вступив в Ізюмський окремий батальйон 113-ї бригади Сил територіальної оборони.

“24-го лютого прийшов в ізюмський РТЦК, взяв зброю, почав збирати свою групу, людей, які щось вміють, знають, хочуть. Більшість цих людей живі дотепер, під моїм командуванням, дякувати Богу”, – розповідає Олексій.

В Ізюмі захисник отримав одне з поранень.

“Ізюм вже обійшли танки й розстрілювали автобуси з цивільними, яких ми вивозили. Танк підбив автобус, я накрив собою жінку, і осколок потрапив мені у шию. Я без пам’яті  впав, і разом з побратимом потрапив до шпиталю, бо в нього дірка в руці була, як велика-велика монета. 13-го березня я поранений потрапив до Слов’янська”, – продовжив Олексій.

На Бахмутському напрямку Олексій знову був поранений – росіяни скинули йому під ноги міну з дрона.

«Я вилетів з траншеї, наклав сам собі турнікети, три штуки, було перебито артерії на ногах. Я відмовився, щоб хлопці несли мене до машини евакуації, тому що до цього був щільний бій, і я не знав, чи залишились ще вороги на короткій дистанції. Приказав вести бій, збити всі дрони, і по полю 450 метрів доповзав до машини евакуації», – розповів «Ірокез».

Вже у шпиталі боєць дізнався, що рота виконала всі завдання та вийшла майже без втрат.

«Я дев’ять разів отримував поранення і дев’ять разів повертався. Я офіцер, давав присягу на вірність своїй країні та своєму народу. Для мене все буквально і без всякого романтизму. Я, якщо в чомусь клянусь, вважаю, що це треба виконувати, не зважаючи ні на що. Тому й повернувся на службу», – додав Олексій.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2023 в 22:56;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ізюмчанин Олексій на псевдо «Ірокез» воював контрактником у зоні АТО, потім був рік цивільного життя через проблеми зі здоров’ям, а після повномасштабного вторгнення РФ він вступив в Ізюмський окремий батальйон 113-ї бригади Сил територіальної оборони.".