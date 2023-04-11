Live
  • Среда 12.04.2023
    • Харьков
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.88
    • 🟢

Боец с Харьковщины девять раз был ранен и столько же раз возвращался на фронт

Общество 22:56   11.04.2023
Елена Нагорная
Боец с Харьковщины девять раз был ранен и столько же раз возвращался на фронт Фото: 113-я бригада ТрО

Изюмчанин Алексей с позывным «Ирокез» воевал контрактником в зоне АТО, потом был год гражданской жизни из-за проблем со здоровьем, а после полномасштабного вторжения РФ он вступил в Изюмский отдельный батальон 113-й бригады Сил территориальной обороны.

«24-го февраля пришел в изюмский РТЦК, взял оружие, начал собирать свою группу, людей, которые что-то умеют, знают, хотят. Большинство этих людей живы до сих пор, под моим командованием, слава Богу», — рассказывает Алексей.

В Изюме защитник получил одно из ранений.

«Изюм уже обошли танки и расстреливали автобусы с гражданскими, которых мы вывозили. Танк подбил автобус, я накрыл собой женщину, и осколок попал мне в шею. Я без памяти упал, и вместе с побратимом попал в госпиталь, потому что у него дырка в руке была, как большая-большая монета. 13 марта я раненый попал в Славянск», — продолжил Алексей.

На Бахмутском направлении Алексей снова был ранен — россияне сбросили ему под ноги мину с дрона.

«Я вылетел из траншеи, наложил сам себе турникеты, три штуки, были перебиты артерии на ногах. Я отказался, чтобы ребята несли меня к машине эвакуации, потому что до этого был плотный бой, и я не знал, остались ли еще враги на короткой дистанции. Приказал вести бой, сбить все дроны, и по полю 450 метров доползал до машины эвакуации», — рассказал «Ирокез».

Уже в госпитале боец узнал, что рота выполнила все задачи и вышла почти без потерь.

«Я девять раз получал ранения и девять раз возвращался. Я офицер, давал присягу на верность своей стране и своему народу. Для меня все буквально и без всякого романтизма. Я, если в чем-то клянусь, считаю, что это надо выполнять, несмотря ни на что. Поэтому и вернулся на службу», — добавил Алексей.

Читайте также: Прямой наводкой по врагу: история харьковского командира танка-героя соцсетей

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

22:21
Какие дороги Харьковщины приводили в порядок во вторник (фото)
21:40
Пьяный подросток полночи бродил по улицам города на Харьковщине (фото)
20:45
Работники немецкой компании два дня будут бесплатно убирать центр Харькова
20:13
Харьковская «Хартия» вошла в «Гвардию наступления» как бригада Нацгвардии
19:42
В городе на Харьковщине спасали коммунальщика, которого засыпало землей (фото)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Боец с Харьковщины девять раз был ранен и столько же раз возвращался на фронт»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 22:56;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Изюмчанин Алексей с позывным «Ирокез» воевал контрактником в зоне АТО, потом был год гражданской жизни из-за проблем со здоровьем, а после полномасштабного вторжения РФ он вступил в Изюмский отдельный батальон 113-й бригады Сил территориальной обороны.".