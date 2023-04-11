Боец с Харьковщины девять раз был ранен и столько же раз возвращался на фронт

Изюмчанин Алексей с позывным «Ирокез» воевал контрактником в зоне АТО, потом был год гражданской жизни из-за проблем со здоровьем, а после полномасштабного вторжения РФ он вступил в Изюмский отдельный батальон 113-й бригады Сил территориальной обороны.

«24-го февраля пришел в изюмский РТЦК, взял оружие, начал собирать свою группу, людей, которые что-то умеют, знают, хотят. Большинство этих людей живы до сих пор, под моим командованием, слава Богу», — рассказывает Алексей.

В Изюме защитник получил одно из ранений.

«Изюм уже обошли танки и расстреливали автобусы с гражданскими, которых мы вывозили. Танк подбил автобус, я накрыл собой женщину, и осколок попал мне в шею. Я без памяти упал, и вместе с побратимом попал в госпиталь, потому что у него дырка в руке была, как большая-большая монета. 13 марта я раненый попал в Славянск», — продолжил Алексей.

На Бахмутском направлении Алексей снова был ранен — россияне сбросили ему под ноги мину с дрона.

«Я вылетел из траншеи, наложил сам себе турникеты, три штуки, были перебиты артерии на ногах. Я отказался, чтобы ребята несли меня к машине эвакуации, потому что до этого был плотный бой, и я не знал, остались ли еще враги на короткой дистанции. Приказал вести бой, сбить все дроны, и по полю 450 метров доползал до машины эвакуации», — рассказал «Ирокез».

Уже в госпитале боец узнал, что рота выполнила все задачи и вышла почти без потерь.

«Я девять раз получал ранения и девять раз возвращался. Я офицер, давал присягу на верность своей стране и своему народу. Для меня все буквально и без всякого романтизма. Я, если в чем-то клянусь, считаю, что это надо выполнять, несмотря ни на что. Поэтому и вернулся на службу», — добавил Алексей.