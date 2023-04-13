Харьковские теробороновцы эвакуируют из Бахмута людей и их питомцев (видео)

Бойцы 228-го батальона 127-й отдельной бригады сил ТрО не только уничтожают врага, который пытается штурмовать город Бахмут Донецкой области, но и успевают эвакуировать местных жителей.

Об этом сообщили в Telegram-канале подразделения.

Как отмечают защитники, эвакуация людей из города 1 апреля из-за постоянных обстрелов происходила очень быстро. В безопасное место вывезли пожилых супругов и их собаку.

«Крепость Бахмут — самый горячий участок фронта, но там до сих пор есть гражданские люди, которые нуждаются в помощи. Мы работаем ради нашего будущего, ради мира, ради жизни нашего украинского народа», — пишут бойцы.

Видео: 127-я бригада ТрО

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