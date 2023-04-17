Принудительная эвакуация мирного населения на Харьковщине будет в двух селах

В селах на севере Харьковского района на днях объявят принудительную эвакуацию из-за обстрелов со стороны рф, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Армия рф продолжает обстреливать приграничные и прифронтовые города и села Харьковщины. ХОВА настоятельно рекомендует уехать оттуда, в первую очередь семьям с детьми. На прошлой неделе в более безопасные районы эвакуировали 30 детей. Их семьи уехали добровольно. Однако согласны далеко не все, поэтому к ним применят принудительную эвакуацию, сообщили в ХОВА.

Олег Синегубов, начальник Харьковской областной военной администрации:

«Она нас идет постоянно по тем участкам, по тем населенным пунктам, где у нас идут обстрелы. Это север нашей области: Харьковский район, бывший Дергачевский. Там есть два населенных пункта. Мы сейчас думаем, чтобы объявить там принудительную эвакуацию. Потому что есть для нас задача. Из некоторых населенных пунктов мы должны вывести детей вместе с их семьями. И по Купянскому направлению так же. Пока из всех населенных пунктов, где фактически уже едут боевые действия, дети нами эвакуированы. На прошлой неделе мы эвакуировали 30 детей. Есть у нас планы и на эту неделю. И, соответственно, будем работать над этим».

На вопрос, когда будут применять принудительную эвакуацию, Синегубов сказал:

«Когда люди понимают, и нам удается вывозить людей без принудительной эвакуации, то и объявлять ее смысла нет. Когда мы уже будем понимать, что все рычаги влияния мы исчерпали, и люди все же не хотят уезжать, а для нас безопасность человека на первом месте, тогда мы будем принимать решения о принудительной эвакуации. Детей и взрослых, семей. То есть фактически, если мы понимаем, например, что населенный пункт оказывается в серой зоне, то есть фактически на их территории ведутся активно боевые действия или постоянно под обстрелами и там остается проживать четыре семьи (у нас такие факты уже были), то мы, конечно , что будем там объявлять принудительную эвакуацию, если люди не будут прислушиваться и не захотят уезжать».