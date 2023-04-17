Харьковские ГСЧСники получили от Германии транспорт для эвакуации (сюжет)

Харьковский гарнизон ГСЧС получил пять микроавтобусов: два грузопассажирских и три пассажирских. Их приобрели за счет Федерального министерства внутренних дел Германии и при содействии Федерального агентства по технической помощи Германии.

Этот транспорт будет использоваться для эвакуации гражданских и перевозки спасателей к местам чрезвычайных ситуаций, передает корреспондент МГ «Объектив».

Александр Волобуев, начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Такая техника должна быть в одном месте, чтобы оперативно выезжать и чтобы проводить все мероприятия и по эвакуации, и по доставке личного состава не место чрезвычайной ситуации. Два автомобиля будут в аварийно-спасательном отряде, один — в Главном управлении и два — в Харьковском районе.

За время войны подразделения ГСЧС в Харьковской области потеряли около 50 единиц техники. Поэтому спасатели постоянно нуждаются в пополнении автопарка.

Александр Волобуев, начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Около 50 единиц, которая в разной степени тяжести побита. У нас были случаи, когда прямой наводкой били. Когда только благодаря Богу личный состав не погиб. У нас было такое, что и пиротехническая техника, и наша аварийно-спасательная техника, к сожалению, разбивалась. В настоящее время она не в боевом расчете.

Передача техники Германией спасателям Харьковщины началась с начала полномасштабного вторжения. Бойцы ГСЧС уже получили цистерну, тягач, генераторы и другой автотранспорт.

Татьяна Гавриш, почетный консул Федеративной Республики Германия в Харькове

Есть запрос от немецких коллег даже на обучение с участием наших пожарных, наших спасателей. Потому что уровень их опыта, уровень профессиональных навыков является сверхвысоким. Я бы хотела сказать, что на самом деле Германия делает очень много, чего мы даже не знаем. Я надеюсь, что мы будем двигаться дальше. Мы имеем запрос на то, что есть дефицит коммунальной техники в деоккупированных громадах. И мы будем пытаться, в том числе и этот запрос удовлетворить.

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