Харьковщина получила генераторы от Говарда Баффета: куда их распределят
42 генератора, переданных Харьковской области американским бизнесменом и филантропом Говардом Баффетом, будут обеспечивать работу объектов критической инфраструктуры, учреждений культуры, медицинских и социальных учреждений.
В общем область получила 36 генераторов мощностью 70 кВт, а также 6 – по 110 кВт. Об этом сообщили в Харьковской областной военной администрации.
«Очень благодарны за личное содействие и помощь Говарда Баффета. Это оборудование позволит нам обеспечить работу на различных объектах во время аварийных отключений электроэнергии, возникающих в результате вооруженной российской агрессии», – рассказали в ХОВА.
27 громад из семи районов Харьковщины получат необходимые генераторы. В частности, деоккупированые: Дергачевская, Малоданиловская, Липецка, Ольховская, Роганская, Балаклейская, Изюмская, Боровская, Барвенковская, Ольховатская, Волчанская и Оскольская громады.
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- • Дата публикации материала: 19 апреля 2023 в 14:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "42 генератора, переданных Харьковской области американским бизнесменом и филантропом Говардом Баффетом, будут обеспечивать работу объектов критической инфраструктуры, учреждений культуры, медицинских и социальных учреждений.".