Харьковщина получила генераторы от Говарда Баффета: куда их распределят

42 генератора, переданных Харьковской области американским бизнесменом и филантропом Говардом Баффетом, будут обеспечивать работу объектов критической инфраструктуры, учреждений культуры, медицинских и социальных учреждений.

В общем область получила 36 генераторов мощностью 70 кВт, а также 6 – по 110 кВт. Об этом сообщили в Харьковской областной военной администрации.

«Очень благодарны за личное содействие и помощь Говарда Баффета. Это оборудование позволит нам обеспечить работу на различных объектах во время аварийных отключений электроэнергии, возникающих в результате вооруженной российской агрессии», – рассказали в ХОВА.

27 громад из семи районов Харьковщины получат необходимые генераторы. В частности, деоккупированые: Дергачевская, Малоданиловская, Липецка, Ольховская, Роганская, Балаклейская, Изюмская, Боровская, Барвенковская, Ольховатская, Волчанская и Оскольская громады.