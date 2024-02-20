Нове комунальне підприємство створили на Харківщині – займеться харчуванням

Створення нового комунального підприємства “Обласний комбінат харчування” підтримали на сесії Харківської облради 20 лютого.

Як повідомляє пресслужба облради, також було схвалено регіональну програму “Якісне та корисне харчування в закладах Харківщини”, яка була розроблена в межах реформи системи харчування в закладах освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соцзахисту.

Керуватиме роботою нового КП департамент науки та освіти ХОВА. Його основні види діяльності наступні:

Голова облради Тетяна Єгорова-Луценко нагадала, що у місті Лозова у співпраці з фондом американського філантропа Говарда Баффета збудують другу в Україні фабрику-кухню, мета якої – забезпечити здоровим харчуванням дітей у кількох громадах області.

У грудні 2023 року начальник ХОВА Олег Синєгубов взяв участь у відкритті першої фабрики-кухні у місті Буча Київської області. Тоді він повідомив, що таке ж підприємство на Харківщині централізовано готуватиме їжу для 14 тисяч дітей із 86 навчальних закладів Лозівської та Близнюківської громад.