Нове комунальне підприємство створили на Харківщині – займеться харчуванням
Створення нового комунального підприємства “Обласний комбінат харчування” підтримали на сесії Харківської облради 20 лютого.
Як повідомляє пресслужба облради, також було схвалено регіональну програму “Якісне та корисне харчування в закладах Харківщини”, яка була розроблена в межах реформи системи харчування в закладах освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соцзахисту.
Керуватиме роботою нового КП департамент науки та освіти ХОВА. Його основні види діяльності наступні:
Голова облради Тетяна Єгорова-Луценко нагадала, що у місті Лозова у співпраці з фондом американського філантропа Говарда Баффета збудують другу в Україні фабрику-кухню, мета якої – забезпечити здоровим харчуванням дітей у кількох громадах області.
У грудні 2023 року начальник ХОВА Олег Синєгубов взяв участь у відкритті першої фабрики-кухні у місті Буча Київської області. Тоді він повідомив, що таке ж підприємство на Харківщині централізовано готуватиме їжу для 14 тисяч дітей із 86 навчальних закладів Лозівської та Близнюківської громад.
Читайте також: Синєгубов заклав фабрику-кухню у Бучі: наступна буде на Харківщині
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: КП, областной комбинат питания, облсовет, предприятие, сесія, сессия областного совета, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2024 в 19:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Створення нового комунального підприємства “Обласний комбінат харчування” підтримали на сесії Харківської облради".