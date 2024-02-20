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Ночью над Харьковщиной сбили «шахед» — Воздушные силы

Общество 11:06   20.02.2024
Виктория Яковенко
Ночью над Харьковщиной сбили «шахед» — Воздушные силы

На Харьковщине ночью сбили один вражеский «шахед», сообщило Воздушное командование «Восток».

Также силы ПВО ликвидировали шесть российских БпЛА в Запорожской области, два – в Днепропетровской и один – в Полтавской.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 февраля 2024 в 11:06;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине ночью сбили один вражеский «шахед», сообщило Воздушное командование «Восток».".