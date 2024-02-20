Ночью над Харьковщиной сбили «шахед» — Воздушные силы
На Харьковщине ночью сбили один вражеский «шахед», сообщило Воздушное командование «Восток».
Также силы ПВО ликвидировали шесть российских БпЛА в Запорожской области, два – в Днепропетровской и один – в Полтавской.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Shahed, Воздушные, пво, сбили, Силы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 февраля 2024 в 11:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине ночью сбили один вражеский «шахед», сообщило Воздушное командование «Восток».".