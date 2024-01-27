Главные новости Харькова 27 января: как прошла ночь, атаки РФ
Фото: Василий Голосный
Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».
07:18
Генштаб сообщил об атаках РФ на Харьковщине
На Купянском направлении украинские защитники отбили 13 атак россиян возле Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.
Под артиллерийским огнем неприятеля оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
07:00
Ночь на Харьковщине прошла с двумя тревогами
Впервые сирена звучала в 00:00. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе баллистического вооружения. Отбой прозвучал в 00:32.
Во второй раз, по той же причине, тревогу объявляли в 03:27.
Отбой прозвучал в 03:55.
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- • Дата публикации материала: 27 января 2024 в 07:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».".