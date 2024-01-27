Главные новости Харькова 27 января: как прошла ночь, атаки РФ

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

07:18

Генштаб сообщил об атаках РФ на Харьковщине

На Купянском направлении украинские защитники отбили 13 атак россиян возле Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 06:00.

Под артиллерийским огнем неприятеля оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

07:00

Ночь на Харьковщине прошла с двумя тревогами

Впервые сирена звучала в 00:00. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе баллистического вооружения. Отбой прозвучал в 00:32.

Во второй раз, по той же причине, тревогу объявляли в 03:27.

Отбой прозвучал в 03:55.