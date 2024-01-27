Live
  • Сб 27.01.2024
    • Харьков
  •   0°С
  • USD 37.58
  • EUR 40.92

«Армия восстановления» на Харьковщине: люди охотно вступают, повысят зарплаты

Общество 14:36   27.01.2024
Виктория Яковенко
«Армия восстановления» на Харьковщине: люди охотно вступают, повысят зарплаты Фото: скриншот

В «Армию восстановления» охотно присоединяются жители Харьковщины, сообщила в эфире нацмарафона начальник управления реализации политики занятости Харьковского областного центра занятости Инна Прохоренко.

«Мы не наблюдаем уменьшения людей, желающих принять участие в общественно полезных работах. Во-первых – это дает людям причастность к приближению победы. Харьков постоянно находится под обстрелами, потому это для нас очень важно. И плетут сети, и дежурят в «пунктах незламності», и заботятся о гражданах, которые пострадали от последствий боевых действий», — отметила Прохоренко.

Также она подчеркнула, что с апреля участникам «Армии восстановления» повысят зарплаты.

«В частности, с 1 января — это 10650 грн, а с первого апреля будет 12 тысяч гривен», — добавила Прохоренко.

Специалист рассказала, что разделения на мужскую и женскую работу — нет. Некоторые женщины участвуют и в физическом труде. Например, ликвидация последствий обстрелов или разбор завалов.

Читайте также: Безработица снизилась: 15 тысяч людей трудоустроились на Харьковщине в 2023-м

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 27.01: погибшие, Синегубов о «новом наступлении»
Главные новости Харькова 27.01: погибшие, Синегубов о «новом наступлении»
27.01.2024, 14:39
У Синегубова потратили 234000 грн, чтобы узнать, как влияют на харьковчан ИПСО
У Синегубова потратили 234000 грн, чтобы узнать, как влияют на харьковчан ИПСО
26.01.2024, 12:08
Синегубов: о «новом наступлении» РФ и расширении эвакуации на Харьковщине
Синегубов: о «новом наступлении» РФ и расширении эвакуации на Харьковщине
27.01.2024, 13:21
Интенсивность наступления на Харьковщине возобновилась: куда «пробивается» РФ
Интенсивность наступления на Харьковщине возобновилась: куда «пробивается» РФ
27.01.2024, 12:40
«Жилкомсервис» в Харькове переименовали: как теперь называется КП
«Жилкомсервис» в Харькове переименовали: как теперь называется КП
26.01.2024, 13:30
Работа в Харькове со льготами: КП объявило о вакансиях
Работа в Харькове со льготами: КП объявило о вакансиях
26.01.2024, 07:51

Новости по теме:

10:08
Депутаты год числились солдатами, но не являлись на службу — расследование ГБР
09:36
На Харьковщине платят по 50 000 грн за поход в армию
19:16
Был поражен до слез — экс-глава Харьковского облсовета Товмасян о службе в ВСУ
22:00
Главные новости Харькова 26.12: взрыв газа, Терехов и Синегубов про Новый год
17:37
«Рады любому способу» — Залужный об электронных повестках

Вы читали новость: ««Армия восстановления» на Харьковщине: люди охотно вступают, повысят зарплаты»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 января 2024 в 14:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В «Армию восстановления» охотно присоединяются жители Харьковщины, сообщила в эфире нацмарафона начальник управления реализации политики занятости Харьковского областного центра занятости Инна Прохоренко.".