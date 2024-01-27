«Армия восстановления» на Харьковщине: люди охотно вступают, повысят зарплаты
В «Армию восстановления» охотно присоединяются жители Харьковщины, сообщила в эфире нацмарафона начальник управления реализации политики занятости Харьковского областного центра занятости Инна Прохоренко.
«Мы не наблюдаем уменьшения людей, желающих принять участие в общественно полезных работах. Во-первых – это дает людям причастность к приближению победы. Харьков постоянно находится под обстрелами, потому это для нас очень важно. И плетут сети, и дежурят в «пунктах незламності», и заботятся о гражданах, которые пострадали от последствий боевых действий», — отметила Прохоренко.
Также она подчеркнула, что с апреля участникам «Армии восстановления» повысят зарплаты.
«В частности, с 1 января — это 10650 грн, а с первого апреля будет 12 тысяч гривен», — добавила Прохоренко.
Специалист рассказала, что разделения на мужскую и женскую работу — нет. Некоторые женщины участвуют и в физическом труде. Например, ликвидация последствий обстрелов или разбор завалов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: армия, восстановления, жители, занятости, зарплата, служба, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 января 2024 в 14:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В «Армию восстановления» охотно присоединяются жители Харьковщины, сообщила в эфире нацмарафона начальник управления реализации политики занятости Харьковского областного центра занятости Инна Прохоренко.".