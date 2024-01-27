«Армія відновлення» на Харківщині: люди охоче долучаються, підвищать зарплати
До «Армії відновлення» охоче долучаються жителі Харківщини, повідомила в етері нацмарафону начальниця управління реалізації політики зайнятості Харківського обласного центру зайнятості Інна Прохоренко.
«Ми не спостерігаємо зменшення людей, які бажають взяти участь у суспільно-корисних роботах. По-перше – це дає людям дотичність до наближення перемоги. Харків постійно знаходиться під обстрілами, тому це для нас дуже нагально. І плетуть сітки, і чергують у «пунктах незламності», і опікуються громадянами, які постраждали від наслідків бойових дій», – зазначила Прохоренко.
Також вона підкреслила, що з квітня учасникам «Армії відновлення» підвищать зарплати.
«Зокрема, з 1 січня – це 10650 грн, а з першого квітня буде 12 тисяч гривень», – додала Прохоренко.
Фахівчиня розповіла, що поділу на чоловічу та жіночу роботу – немає. Деякі жінки беруть участь і в фізичній праці. Наприклад, подолання наслідків обстрілів або розбирання завалів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: армия, восстановления, жители, занятости, зарплата, служба, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2024 в 14:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До «Армії відновлення» охоче долучаються жителі Харківщини, повідомила в етері нацмарафону начальниця управління реалізації політики зайнятості Харківського обласного центру зайнятості Інна Прохоренко.".