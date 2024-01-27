«Армія відновлення» на Харківщині: люди охоче долучаються, підвищать зарплати

До «Армії відновлення» охоче долучаються жителі Харківщини, повідомила в етері нацмарафону начальниця управління реалізації політики зайнятості Харківського обласного центру зайнятості Інна Прохоренко.

«Ми не спостерігаємо зменшення людей, які бажають взяти участь у суспільно-корисних роботах. По-перше – це дає людям дотичність до наближення перемоги. Харків постійно знаходиться під обстрілами, тому це для нас дуже нагально. І плетуть сітки, і чергують у «пунктах незламності», і опікуються громадянами, які постраждали від наслідків бойових дій», – зазначила Прохоренко.

Також вона підкреслила, що з квітня учасникам «Армії відновлення» підвищать зарплати.

«Зокрема, з 1 січня – це 10650 грн, а з першого квітня буде 12 тисяч гривень», – додала Прохоренко.

Фахівчиня розповіла, що поділу на чоловічу та жіночу роботу – немає. Деякі жінки беруть участь і в фізичній праці. Наприклад, подолання наслідків обстрілів або розбирання завалів.